Kalkınma Bakanı Elvan Mersin'de:

Elvan, partisinin Tarsus Spor Salonu'nda düzenlenen ilçe kongresinde, milletin desteğiyle çok güzel hizmetler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'yi yüksek hızlı trenle tanıştırdıklarını belirten Elvan, şöyle konuştu:

"80 yılda yapılmış olan bölünmüş yolun tam 3 katını 15 yıla sığdırdık. 80 yılda yapılan baraj ve gölet sayısının birkaç katını yine 15 yıla sığdırdık. Türkiye'nin milli gelirini yaklaşık 4 kat, ihracatımızı tam 5 kat artırdık. İşte ekonomide hemen hemen tüm alanlarda Türkiye olarak büyük bir başarı göstermişsek o sizlerin vermiş olduğu güçlü destek sayesinde oldu. Ancak bu süreç çok kolay olmadı bizim için. Engel üstüne engellerle karşı karşıya kaldık. Yeri geldi muhtıra vermeye kalktılar, yeri geldi partimizi kapatmaya kalktılar. Yeri geldi darbe yapmaya çalıştılar ama tüm bu engelleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve sizlerin güçlü desteğiyle geçtik."

Elvan, üst akıl gruplarının Türkiye'yi "siz yönetmeyin, yönetilen olun" dediklerini ancak AK Parti'nin rotasını milletin çizdiğini, millet ne derse onu yaptığını vurguladı.

- "Vatan için bugüne kadar her türlü fedakarlığı yaptık"

Gücünü milletten alan bir parti olduklarını aktaran Elvan, "Bu vatan bizim için son derece değerli. Vatanımız için her şeyi feda edebilecek durumdayız. Tarsus'umuz öyle ki vatanını, milletini, bayrağını seven kardeşlerimizden oluşuyor. Vatan için bugüne kadar her türlü fedakarlığı yaptık hele hele AK Parti olarak bundan sonraki süreçte de her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Elvan, ekonomide güçlü bir başarı ortaya koyarken dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yönelik saldırıların devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin büyümesini, güçlenmesini, kalkınmasını ve dünyada söz sahibi olmasını istemiyorlar. Ama biz de inadına Türkiye'yi daha güçlü konuma getirebilmek, Türkiye'yi dünyada daha fazla söz sahibi yapabilmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. İşte sizlerin desteğiyle bugünlere kadar geldik. Allah'ın izniyle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine de bu gayret ve çalışmayla sizlerin desteğiyle ilerleyeceğiz. Bu konuda en ufak bir kaygımız söz konusu değil."

Tarsus'un medeniyetlerin beşiği bir kent olduğunu aktaran Elvan, Türkiye'deki ilk sanayi tohumlarının atıldığı, tarım teknolojilerinin yüksek düzeyde uygulandığı bir yer olduğunu anlattı.

Çukurova denilince akla ilk Tarsus'un geldiğini vurgulayan Elvan, "Tarsus'un değerini, önemini biliyoruz. O nedenle biz de hükümetimiz ve başta ben Kalkınma Bakanı olarak milletvekillerimizle Tarsus'umuzun ve Mersin'imizin gelişmesi, kalkınması için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz." dedi.

- "Ak belediyecilik anlayışının Mersin'e gelmesini arzu ediyoruz"

Elvan, Türkiye'nin dört bir yanının şantiyeye dönüştürdüklerini, 15 yıldan beri hayal denen projeleri teker teker gerçekleştirdiklerini aktardı.

Büyüdükçe, güçlendikçe, yatırımları artırdıkça ve dünyada söz sahibi olacak devasa projeleri gerçekleştirdikçe Türkiye'nin düşmanlarının arttığını dile getiren Elvan, şunları kaydetti:

"7 düvele karşı hep birlikte mücadele veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Biz bir karar verdik mi artık sonuna kadar o kararı uygular ve gereği neyse yaparız. Hele hele vatanımız, bayrağımız için her şeyimizi feda ederiz. Güçlü bir milletiz inşallah daha da güçlü olacağız, büyüyeceğiz. Yerel anlamda sorunlarımız var. Gerçekten yerel yönetimlerde Mersin'imizde bir çığır açılması gerekiyor. Artık 30-40 yıllık kafaların değişmesi gerekiyor. Bakınız Kayseri ve Konya'ya. İşte oralarda Ak belediyeciliği göreceksiniz. 30-40 yıl önce Türkiye'de en fazla konuşulan 3 il vardı. Bunlar İstanbul, İzmir, Mersin. Ama gerçek anlamda yerel yönetimlerde bir belediyecilik anlayışı bugüne kadar maalesef Mersin'imize gelmedi. Biz 2019 yılında işte Ak belediyecilik anlayışının Mersin'e gelmesini arzu ediyoruz. Benim Mersinli kardeşlerimden ricam lütfen gidin Kayseri ve Konya'ya ak belediyeciliği görün. Oradaki belediyecilik anlayışının Mersin'de yerleşmesini istiyorsanız bizlere destek verin hep birlikte Mersin'imizi şahlandıralım, ayağa kaldıralım."