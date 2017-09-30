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BOLU (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından organize edilen Trampolin Cimnastik Yaş Grupları Federasyon Kupası, 8 ilden 78 sporcunun katılımıyla Bolu'da başladı.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, yarışmalar öncesi açılış töreni düzenlendi.

Şampiyonada, 10-12, 13-14, 15-16 ve 17-21 yaş kategorilerinde yarışacak sporcular, 2 gün boyunca derece elde edebilmek için mücadele edecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, trampolinin Türkiye'de yeni bir branş olduğuna değinerek, "Dünyada kulüp ligi olan branşlardan birisi. Kulüp liginin olması da uzun yıllar gerektiren bir süreç ama bizde daha yeni yeni kazanılmış. Yeni yeni olimpik bir branş olduğunun öğrenildiği bir duruma geldi." şeklinde konuştu.

Trampolin denilince akla parklarda sıçranılan ve eğlence amaçlı yapılan bir spor geldiğini anlatan Çelen, trampolin branşının olimpiyatlarda madalya için yarışılan bir branş olduğunu Türkiye'de öğretmenin çok uzun zamanlarını aldığını da dile getirdi.

Çelen, Türkiye'nin trampolin branşında katıldığı uluslararası yarışmalarda, dünyada performans açısından en hızlı ilerleyen ülkelerden biri olduğunu da sözlerine ekleyerek, şunları kaydetti:

"Bir müjdeyi de vermek istiyorum. Önümüzdeki yıl trampolin branşında ülkemizde bir uluslararası turnuva organize edeceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Hayalimiz tüm cimnastik disiplinlerimizde dünya kupası organize edecek bir pozisyona gelmek."

Federasyon Kupası, yarın yapılacak ödül töreniyle sona erecek.