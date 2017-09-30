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ERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maalesef ülkemizde, 'AK Parti ve Tayyip Erdoğan kaybetsin de gerekiyorsa Türkiye batsın' gibi hastalıklı bir zihniyetin içinde olanlar da var. Bunların belki sayıları azdır ama etrafa yaydıkları cüruf, sebep oldukları kötü koku çok fazladır." dedi.

Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Toplantısı'ndaki konuşmasında, bugüne kadar girdikleri her mücadelede Erzurum'un desteğini hissettiklerini söyledi.

"Tek bayrak" vurgusu yapan Erdoğan, şair Mithat Cemal Kuntay'ın "On beş yılı karşılarken" şiirinin, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizelerini hatırlattı.

Türkiye'nin 780 bin kilometrekare ile "tek vatan" olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Vatanımızı parçalayamayacaklar, vatanımızı bölemeyecekler ve buna gayret edenler bedelini ağır ödeyecekler. Şu anda ödüyorlar mı? Ödemeye de devam edecekler. Tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Burdan geri adım atmak yok. Zira benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hak ve salahiyeti yoktur. Bunun için 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' diyerek bu yolda yürüyeceğiz.

Şehitler veriyoruz ama bilesiniz ki bir şehidimiz varsa 10 teröristi de etkisiz hale getiriyoruz. Bire on, dünyada terörle mücadelenin ölçüsü bire beştir ama bunu biz bire on olarak hamdolsun gerçekleştiriyoruz. Daha fazla olacak, yerle yeksan olacaklar. Ne dedik? İnlerine gireceğiz. Girdik, hiç acımaksınız. Bu topraklarda bunlara hayat hakkı tanımayacağız. Onun için de bu mücadeledeki kararlılığımız güçlenerek devam ediyor."

"Tek devlet" vurgusunda bulunan Erdoğan, "Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka herhangi bir devletimiz kesinlikle yoktur. Onun için de devletimize sahip çıkacağız." dedi.

- "Ülkemizin bir sonraki asrının belirleyici olacak"

2019'da yapılacak seçimlerin Türkiye'nin bir sonraki asrının belirleyicisi olacak önemde olduğunu belirten Erdoğan, "Tıpkı Erzurum Kongresi'nin, o zamanki düşmanı topraklarımızdan attığımız büyük zaferle ve ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizle sonuçlanması gibi 2019 yılındaki başarımız da ülkemizi 2023 hedeflerine taşımakla kalmayacak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın önünü açacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Şimdiden soruyorum, 2019 Mart ve Kasım seçimlerine hazır mıyız?" demesi üzerine salondaki vatandaşlar, "hazırız" diye seslendi.

Yönetim kurulları, belediye teşkilatı, il genel meclisi üyeleri, mahalle temsilcileri, kadın ve gençlik kolları ile ana kademe yöneticilerinin bunu yöneteceğini söyleyen Erdoğan, 2019'un mart ve kasım aylarında yapılacak şeçimlerde, Erzurum'da bir 7 Haziran daha yaşamak istemediklerinin altını çizdi.

Bu konuda şimdiden hazırlığın sağlam yapılması çağrısında bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eşeği sağlam kazığa bağlayalım ondan sonra Allah'a emanet edelim. Türk'ü, Kürt'ü, Dadaşı hep beraber Erzurum bu defa çok daha farklı şekilde sandıklarda patlayacak. Milletimize meselenin AK Parti meselesi olmadığını, meselenin Tayyip Erdoğan meselesi olmadığını, meselenin hepsinin üzerinde Türkiye meselesi, Türk milleti meselesi, hepimizin ortak geleceği meselesi olduğunu çok iyi şekilde anlatmalıyız. Eğer önümüzdeki kritik dönemi ülkemizi bir üst lige yükselterek geride bırakırsak hepimiz kazanacağız. Tam tersi bir durum ortaya çıkarsa da kaybeden yine hepimiz olacağız."

- "Dokunmadık yürek, sıkmadık el bırakmamalıyız"

"Şunu unutmayın, ülkemizde AK Parti kazanırsa Türkiye kazanır. Bunu böyle bilin. Yine şunu şöyle bilin, AK Parti kaybederse tüm Türkiye kaybeder." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef ülkemizde 'AK Parti ve Tayyip Erdoğan kaybetsin de gerekiyorsa Türkiye batsın.' gibi hastalıklı bir zihniyetin içinde olanlar da var. Bunların belki sayıları azdır ama etrafa yaydıkları cüruf, sebep oldukları kötü koku çok fazladır. Biz milletimize hep birlikte doğruları, hakikatleri, gerçekleri en iyi şekilde anlatacağız ki bu hastalıklı zihniyetin zararlarını ortadan kaldırabilelim. Şimdiden kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Sokak sokak, ev ev, kapı kapı dolaşmalı, dokunmadık yürek, sıkmadık el bırakmamalıyız. Ben bu konuda sizlere güveniyorum."

- "Eksik, aksak hiçbir şey bırakmayacağız"

Erzurum'dan destek isterken, öncülük isterken, fedakarlık beklerken şehrin ihtiyaç ve beklentilerini de ihmal etmediklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onun için biliyorum ki bakanlarımıza, belediyemize, diğer ilçe belediyelerimize düşen görev var. Aman buralarda eksik, aksak hiçbir şey bırakmayacağız. Son 15 yılda Erzurum'a yaptığımız hizmetleri geçmişle mukayese etmek dahi mümkün değil ama eksik yine vardır tabii. O eksikleri de yoğun şekilde Sayın Başbakan Yardımcımız, büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, il meclis ve belediye meclis üyeleri hep birlikte bu çalışmaları da yürütmemiz lazım. Nerede bir aksama varsa bunu gidereceğiz ki Erzurumlu iftihar etsin."

(Sürecek)











