"Aşura Merasimi"nin ardından kan bağışında bulundular

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da, Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin 1378. yılı dolayısıyla düzenlenen "Aşura Merasimi"ne katılan vatandaşlardan bazıları, programın ardından Türk Kızılayı çadırında kan bağışında bulundu.

Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki programda Kerbela şehitlerini anan Caferilerden bazıları, daha sonra Atatürk Caddesi'nde kurulan Türk Kızılayı çadırında kan verdi.

Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Behlül Salmanlı, yaptığı konuşmada, Hazreti Hüseyin'in kanının, İslam'ın yaşatılması için aktığını söyledi.

Kan bağışının önemine işaret eden Salmanlı, şöyle konuştu:

"Bazen aramızda baş vuranlar oluyor. Ben o baş vuran kardeşlerimden rica ediyorum. Ehlibeyt düşmanları, Şia dendiği zaman bizi sadece ve sadece baş vurmakla tanımasın. Onlar bu görkemli anma törenini görmezler, sadece kendi içlerinden geldiği gibi görmek isterler. Bizler de başımız vurup kanımızı akıtmak yerine Kızılay'ımıza kan verelim. Kızılay'a kan vererek 'İnsanı yaşat ki İslam yaşasın' deyip, insanı yaşatalım."

Vatandaşlardan Ali Kemal Güzel, Aşura Günü kan bağışlamanın sevap olduğuna inandığını belirterek, "Hazreti Hüseyin'in yolunda kanımız feda olsun. Normalde baş vuranlar var ama yanlış bir uygulama. Ben baş vuracağıma kanımı Kızılay'a bağışlayarak daha yararlı bir iş yapıyorum." dedi.

Öte yandan, akşama kadar sürecek kan bağışı kampanyası için çok sayıda kişi sıraya girdi. Kampanyada yaklaşık 400 ünite kan toplanması amaçlanıyor.