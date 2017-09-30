Muğla'da satranç şenliği

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Biz bir aileyiz" sloganıyla sevgi evleri ve huzurevinde kalanlar ile burada çalışan personelin katıldığı satranç şenliği düzenledi.

Muğla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğinde Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde düzenlen şenlikte, yaşlılarla gençlerin karşılaşması ilgi çekti.

Kulubün Genel Başkanı Gürdal Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlığın 7'den 77'ye herkese hizmet veren kurum olduğunu, kişilerin rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunma düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi.

"Biz bir aileyiz" sloganıyla, engelli, engelsiz, yaşlı, genç ve çalışanların katıldığı muhteşem bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Gümüş, "Önümüzdeki dönemde de bu gibi projelere imza atmaya hazırlanıyoruz. Rehabilatsyon süreçlerinde sporun çok önemli olduğunu bilen bir kurumuz. Bu çerçevede bu organizasyonu bir şenlik havasında gerçekleştirdik." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu ise etkinlikte amacın kaynaşmayı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Engelli bir çocuk ile sevgi evlerinde kalan bir çocuğun karşılaştığını anlatan İlkay, "Engelli öğrencimize 'Kim kazansın?' diye sorduğumuzda 'Dostluk kazansın' cevabını aldık. Demek ki biz bu çocukları topluma kazandırma yolunda güzel adımlar atmışız. Centilmence bir yarışma oldu. Yine bir ninemiz torunu yaşındaki bir çocukla karşılaştı. Çok güzel tablo oluştu." diye konuştu.







