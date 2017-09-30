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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları'nın dağ etabını İngiliz Graham Jarvis kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından sekizincisi düzenlenen yarışlar dağ etabıyla sona erdi.

Kındıl Çeşme Sahili'nden başlayan 72 kilometrelik dağ etabında sporcular, dik yamaçlardan, derelerden, kayalıklardan geçerek, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaşmaya çalıştı.

Kesme Boğazı mevkisindeki derede oluşturulan parkurdan geçen sporcular, yarışı izleyenlerden alkış aldı.

Yarışı, çok sayıda yerli ve yabancı turist izledi.

Dağ etabını 3 saat 45 dakika 38 saniye ile İngiliz Graham Jarvis kazandı. 3 saat 47 dakika ile İspanyol Mario Roman ikinci olurken, Güney Afrikalı Wade Young da 3 saat 47 dakika 20 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

KEMK Başkanı Semih Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sorunsuz şekilde tamamladıkları yarışlara 27 ülkeden 6'sı kadın 220 sporcunun katıldığını söyledi.

Sporcuların Kemer'de motosiklet kullanmasınından ve yarışmalarından mutlu olduklarını belirten Özdemir, "Gelecek sene yarışlarda daha farklı etaplar düzenleyeceğiz. Her sene üzerine biraz daha koyuyoruz. Gelecek seneki yarışları dört gün yapmayı düşünüyoruz. Yarışların ülke tanıtımına ve turizme büyük katkısı var. Güney Kore'den ve Japonya'dan gelen sporcular oldu. Bunlar bizi mutlu ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Yarış sonrası dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Ödül törenine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan da katıldı.