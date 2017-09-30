Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

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KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "FETÖ 17-25'te başarılı olamayınca 15 Temmuz'da darbe girişimine kalkıştı. Ara ara bizim partiye yöneltilen eleştriler karşısında başınız dik olsun. 'Bu FETÖ'yü siz güçlendirdiniz falan' diyorlar ya hiç aldırış etmeyin. Bunlar 40 yıldır varlar." dedi.

Özhaseki, bir dizi ziyaret ve açılış programları için geldiği Kayseri'de AK Parti Kocasinan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, Türkiye'nin 15 Temmuz'da büyük bir belayı atlattığını belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün her dönem insanları kandırdığını ifade eden Özhaseki, "FETÖ 17-25'te başarılı olamayınca 15 Temmuz'da darbe girişimine kalkıştı. Ara ara bizim partiye yöneltilen eleştriler karşısında başınız dik olsun. 'Bu FETÖ'yü siz güçlendirdiniz falan' diyorlar ya hiç aldırış etmeyin. Bunlar 40 yıldır varlar. FETÖ'nün cennet vaat ettiği insan solun lideri Ecevit'tir. Cennet vadetti unutmayın. Suçlamak için de söylemiyorum. O günlerde elinden tutarak yurt dışında okulları Özallar falan açtırdı. Her lideri kafaya aldırlar. Bizim zamanımızda gelip kayaya çarptılar." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimin ardından hala FETÖ'nün yalanlarına inananların olduğuna dikkati çeken Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Hala kulağımıza geliyor. Onların, bu işlerde halen FETÖ'yü haklı gördüklerin dair söylentiler var. Hiç mi akıl yok sizde? Allah'ın kitabı Kuran-ı Kerim'i açıp okuyun bir kere. FETÖ'nün o sapık kitaplarını okuyana kadar Allah'ın kitabını okuyun. Peygamber efendimizin hayatına bakın. Riya var mı, kumpas var mı, özel hayata karışmak var mı, başkasının hakkını yemek var mı, yalan söylemek var mı, beni Müslüman göremesinler diye gayri müslüm gibi davranmak var mı? Hadi eskiden söylenenlere inandık. O günlerde saf masum duruyorlardı, inandık. Şunca olay çıktıktan sonra, şunca deliller ortaya konduktan sonra, bütün gerçekler ortaya çıktıktan sonra, bu manyak yapının arkasından olumlu birşey söyleyecek bir Allah'ın kulu var mı? Olmaması da lazım. Bizim uyarmak gibi bir görevimiz var. O gün 250 vatandaşımızı şehit edenler, cezalarını çekecekler. İçeriden çıkamayacaklar. Onlar sonuna kadar sürünecekler."

15 Temmuz'da yaşananları vicdanların kabul edemeyeceğini anlatan Özhaseki, şu değerlendirmeyi yaptı:

"En son bize Müslüman olduklarını, hizmet eri olduklarını söyleyen ve 'bizim hareketimiz sahabe hareketidir' diye kandıran o güçler, vahşi yüzlerini ortaya koydu. Kuran'da 'düşünmüyor musuz, bilenle bilmeyen hiç bir olur mu' diyor. En çok ayet düşünmek üzerine, bilmek üzerine, tefekkür etmek üzerine. Ya sizin hiç aklınız yok mu? Nasıl oluyorda Amerika'da yaşayan, manyak birisi içeride oturuyor, 'gidin insanları vurun' diyor, sizde elinizde silah ortaya çıkıyorsunuz. Nasıl Müslümansınız siz. O gece yapılanlara nasıl vicdanınız razı oldu. Bunu müslümanlığın neresini sığdırdınız?"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise IKBY'deki gayrimeşru referandum öncesinde TBMM'de oylanan tezkereye değinerek, "Bu tezkere, Irak'ın kuzey bölgesinde ayırılkçı rüzgarları estirmeye çalışan Barzani ve ekibine TBMM'nin Türk milleti adına şiddetli ve kesin kararının ne olduğunu göstermek ve uyarı vermek içindi. Halk oylaması yapacak olan Barzani'ye 'aklını başına topla, en yakın dostun olan Türkiye'yi kaybetme' dedik. AK Parti, MHP ve CHP milletvekilleri Barzani'yi uyardılar. Malesef bu uyarı dikkate alınmadı."







