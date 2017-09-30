AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:

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HATAY (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Allah, herkesi yüzü pek, herkese hesap verir şekilde davasını başka bir arkadaşına teslim etmeyi nasip eylesin. Kişiler fani, makamlar fani, mühim olan davamız. Biz buna odaklanmalıyız." dedi.

Karacan, partisinin Yayladağı Spor Salonu'nda düzenlenen ilçe kongresinde, gösterilen ilgi ve misafirperverliğe teşekkür etti.

Hatay'da birlik, beraberlik ve birbirine kenetlenmişlik gördüğünü vurgulayan Karacan, şöyle devam etti:

"Allah, herkesi yüzü pek, herkese hesap verir şekilde davasını başka bir arkadaşına teslim etmeyi nasip eylesin. Kişiler fani, makamlar fani, mühim olan davamız. Bu herkes için, muhtarlarımız, belediye başkanlarımız, vekillerimiz, bizler için de geçerli. Biz buna odaklanmalıyız. Biz, kefenini giyip milletin önüne düşen, tanklarla tüfeklerle FETÖ denen örgüt yola çıktığı zaman, milletine sadece cep telefonuyla 'halkım vatandaşlarım sokağa çıkın' diyen bir liderin arkasında giden kişileriz. Kadınlarımızla, gençlerimizle ana kademedeki arkadaşlarımızla biz bu ülkenin birer neferleriyiz. Yapmamız gereken de bu. "

İlçe başkanlarının, belediye başkanlarının, milletvekillerinin hatalarının olabileceğine değinen Karacan, 2019'taki dönemin eksikleri giderme, kenetlenip birlikte yol yürüme zamanı olduğunu dile getirdi.

Karacan, konuşmasının ardından 3 dönemdir Yayladağı İlçe Başkanlığı görevini yürüten ve bu yıl görevi devreden Recep Tuncer'e teşekkür edip plaket verdi.

Tek listeyle girilen kongrede Doğan Gürlen, yeni ilçe başkanı seçildi.