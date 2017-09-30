"Bilişim Vadisi, dijital çağ için çok önemli bir kozumuz"

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KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Şimdi sadece bölgemizin değil, ülkemizin hatta belirli bir süre sonra dünyanın en iddialı merkezlerinden olacağına inandığımız Bilişim Vadisi de hayata geçiyor. Bu bizim dijital çağı yakalama ve dijital çağın önemli bir oyuncusu olma açısından çok önemli bir kozumuz." dedi.

Işık, Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmit'teki bir otelde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, dünyanın yeni bir çağ içinde olduğunu belirterek, bu çağın bundan öncekilere benzemediğini söyledi.

Bu çağın dijital çağ olduğunu ifade eden Işık, önceden çağlararası geçişin yumuşak olduğunu ancak şu anda sert bir geçiş süreci yaşandığını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Işık, bu çağda var olabilmenin belirli şartları olduğunu dile getirerek, "Türkiye olarak bu şartlara en hızlı şekilde adapte olabilme zorunluluğumuz var. Kocaeli hiç kuşkusuz üretimin, sanayinin başkenti. Kocaeli, gerçekten Türkiye'deki üretimi tek başına neredeyse sırtlayan bir şehir. Elbette bunun getirdiği pek çok sorunla da boğuşuyoruz ama aynı zamanda Kocaeli dijital ekonomiye en hazır şehir." diye konuştu.

- "Bilişim Vadisi'nin bir cazibe merkezi haline getireceğiz"

Kocaeli'nin sahip olduğu avantajlardan bahseden Işık, "Şimdi sadece bölgemizin değil, ülkemizin hatta belirli bir süre sonra dünyanın en iddialı merkezlerinden olacağına inandığımız Bilişim Vadisi de hayata geçiyor. Bu bizim dijital çağı yakalama ve dijital çağın önemli bir oyuncusu olma açısından çok önemli bir kozumuz." ifadesini kullandı.

Işık, bu projenin Kocaeli'de yapılması kararını veren dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, şu bilgileri verdi:

"Şu anda 1. etabın 1. kısmı bitti. Şimdi 1. etabın 2. kısmını da hızla bitireceğiz. Önümüzdeki süreçte 2, 3, 4 ve 5. etapları da tamamlayıp sadece Türk bilim insanlarının değil, dünyada özellikle İslamofobya'dan dolayı Batılı ülkelerde kendini rahat hissetmeyen bütün bilim insanlarına, gönül coğrafyamızın bilim insanlarına ve hatta Türkiye'de çalışmayı isteyen herkesin gelmek istediği bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Bunun yanında Kocaeli sanayi alt yapısını yeni ekonomiye dönüştürebilmek için de büyük bir gayret içerisinde. Şu anda 74 Ar-Ge merkezimiz var, Türkiye'deki toplam Ar-Ge merkezlerinin yüzde 10'undan fazlası sadece Kocaeli'de. 3 tasarım ofisimiz var. 4 teknoparkımız var. 2 serbest bölgemiz var. Aslında bu yeni ekonomiye Kocaeli'nin alt yapısının ne kadar hazır olduğunu net olarak ortaya koyuyor. Elbette almamız gereken daha çok mesafe var. Elbette yapmamız gereken çok iş var ancak Kocaeli'nin bu uyumu, birlik ve beraberliği, sinerjisi Kocaeli'yi sadece Türkiye'nin değil, önümüzdeki süreçte dünyada da adından sıkça söz ettiren bir şehir haline getirecek."

Kocaeli'de uyum bulunduğunu ve herkesin birbiriyle barışık olduğunu anlatan Işık, bu kentte herkesin birbiriyle oturup müzakare edebilme imkanına sahip olduğunu söyledi.