ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yüksekova'da patlama

30 Eylül 2017 Cumartesi, 16:06

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "patlamamış mühimmat" olarak değerlendirilen maddenin çocukların oyun oynadığı sırada infilak etmesi sonucu 1 çocuğun yaşamını yitirdiği, 1 çocuğun ağır yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 13.50 sıralarında Eski Kışla Mahallesi Orman Caddesi'nde bulunan moloz yığınının içinde operasyon zamanından kalan, "patlamamış mühimmat" olarak değerlendirilen maddenin çocukların oyun oynadığı sırada infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnfilak sonucu bir çocuk olay yerinde yaşamını yitirmiş, bir çocuk ise ağır yaralanmıştır. Yaralı çocuğun tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Irak sınırındaki çatışma
YEREL

IRAK SINIRINDAKİ ÇATIŞMA
Şemdinli'de sokağa çıkma yasağı
YEREL

ŞEMDİNLİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Hakkari'de bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
YEREL

HAKKARİ'DE BİR TERÖRİST GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU
Irak sınırında çatışma
YEREL

IRAK SINIRINDA ÇATIŞMA