Yüksekova'da patlama

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "patlamamış mühimmat" olarak değerlendirilen maddenin çocukların oyun oynadığı sırada infilak etmesi sonucu 1 çocuğun yaşamını yitirdiği, 1 çocuğun ağır yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 13.50 sıralarında Eski Kışla Mahallesi Orman Caddesi'nde bulunan moloz yığınının içinde operasyon zamanından kalan, "patlamamış mühimmat" olarak değerlendirilen maddenin çocukların oyun oynadığı sırada infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnfilak sonucu bir çocuk olay yerinde yaşamını yitirmiş, bir çocuk ise ağır yaralanmıştır. Yaralı çocuğun tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."