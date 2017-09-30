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Adana'daki uyuşturucu operasyonu

30 Eylül 2017 Cumartesi, 16:06
Adana'daki uyuşturucu operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da 2 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen, 15 Temmuz şehitleri ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'un isimlerinin verildiği uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 132 zanlıdan 113'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu ticareti suçuna karışanlara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 175 kişiden, emniyette sorgusu süren 132'si adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince zanlılardan 113'ü tutuklandı, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece daha önce adliyeye sevk edilenlerle birlikte tutuklu sayısı 150'ye, adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların sayısı ise 25'e yükseldi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 26 Eylül'de uyuşturucu ticareti yapmak suçuna karışanlara yönelik planlı çalışma gerçekleştirilmişti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'un isimlerinin verildiği operasyona, aralarında özel harekat, terörle mücadele, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de bulunduğu 2 bin 500 polis katılmıştı.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın koordinesinde kent merkezinde belirlenen 211 adrese şafak vakti eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 175 kişi gözaltına alınmıştı. Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 5 av tüfeği ve 3 tabanca, 219 fişek, bin 900 gram esrar, 650 uyuşturucu hap, 33 bin 800 lira, 3 pakette 40 gram eroin ile birer telsiz ve terazi ele geçirilmişti.

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