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Askeri öğrencileri FETÖ elebaşının yanına götürmüşler

30 Eylül 2017 Cumartesi, 16:06

MERSİN (AA) - Mersin'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, eski 20 askerin, Harp Akademisinde 2012'de öğrenciyken seminer bahanesiyle ABD'ye götürülerek örgüt elebaşıyla görüştürüldüğü belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün askeri yapılanmasının çözülmesine yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir subayın itirafları üzerine, 2012'de, başlarında 2 komutan olan Harp Akademisi 2. sınıf öğrencisi 20 askerin, seminer bahanesiyle ABD'ye götürüldüğünün tespit edildiği bildirildi.

Örgütün mahrem imamlarının da yer aldığı gezide 3'erli gruplara ayrılan öğrencilerin, hastalık, yorgunluk gibi çeşitli bahanelerle etkinlikten izin almaları sağlandığı vurgulanan açıklamada, göreceklerini kimseyi söylememeleri konusunda Kur'an-ı Kerim'e el bastırılarak yemin ettirilen o dönemin askeri öğrencilerinin sırayla Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüştürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Gülen'in, burada özel olarak görüştüğü kişilere ünlü bir markanın kalemi hediye ettiği bilgisine yer verildi.

Soruşturmanın bu bilgiler ışığında derinleştirilmesiyle askerlerin başındaki 2 komutanın, Ankara'da sürdürülen darbe girişimi davasında tutuklandığı, o dönemin öğrencilerden 11'inin de çeşitli örgütsel bağlantılar nedeniyle daha önce adli işlem gördüğünün kaydedildiği açıklamada, başsavcılığın talimatı üzerine düzenlenen operasyonlarda diğer eski 9 askerin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen zanlılar hakkındaki soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

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