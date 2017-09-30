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Futbol: Süper Lig

30 Eylül 2017 Cumartesi, 16:14
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Demir Grup Sivasspor: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya Erdal, Rybalka (Dk. 87 Galip Güzel), Ndinga, Bifouma (Dk. 69 Rıdvan Şimşek), Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 90+2 Elderson), Kone

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb Aytaç (Dk. 82 Aydın Karabulut), Vainqueur, Charles (Dk. 59 Menez), Nasri, Maicon (Dk. 72 Deniz Kadah), El Kabir, Eto'o

Goller: Dk. 6, Dk. 38 ve Dk. 42 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 60 Djourou (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Bifouma, Dk. 43 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 23 Maicon, Dk. 39 Diego, Dk. 45+1 Charles, Dk. 62 Vainqueur, Dk. 75 Sakıb Aytaç (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 57 Ndinga (Demir Grup Sivasspor)


SİVAS (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'u 3-1 yendi.

50. dakikada Nasri'nin savunmanın arkasına gönderdiği topu göğsüyle önüne alan Eto'o, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Eto'o'nun vuruşunda kaleci Rochet meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere gönderdi.

55. dakikada Sakıb Aytaç'ın uzak mesafeden kaleyi karşıdan gören pozisyondan etkili şutunda kaleci Rochet, gole izin vermedi.

60. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye indirdi. Nasri'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Djourou, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

75. dakikada Vainqueur'un pasında ceza alanında topu önünde bulan El Kabir'in yerden düzgün vuruşunda kaleci Rochet, direk dibinde topu kontrol etti.

90. dakikada Eto'o'nun pasında Diego'nun ceza alanından vuruşunda kaleci Rochet, topa iki hamlede sahip olabildi.

90+3'üncü dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında kendi yarı alanından aldığı topla rakip ceza sahası önüne kadar gelen Deniz Kadah, meşin yuvarlağı müsait durumdaki El Kabir'e aktardı. Bu futbolcunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ çaprazdan vuruşunda top, yan filelerde kaldı.

Maç, Demir Grup Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da izledi.

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