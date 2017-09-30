Kütahya'daki FETÖ/PDY operasyonu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 2'si kadın 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. 5 şüpheli ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Örgüte ilişkin soruşturma çerçevesinde, 29 Eylül'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alınmıştı.