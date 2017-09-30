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Kütahya'daki FETÖ/PDY operasyonu

30 Eylül 2017 Cumartesi, 16:17

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 2'si kadın 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. 5 şüpheli ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgüte ilişkin soruşturma çerçevesinde, 29 Eylül'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alınmıştı.

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KÜTAHYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU