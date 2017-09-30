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Bakan Fakıbaba Kahramanmaraş'ta

30 Eylül 2017 Cumartesi, 16:26
Bakan Fakıbaba Kahramanmaraş'ta

GAZİANTEP (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 3. Kahramanmaraş Tarım Gıda Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti.

Kentte çeşitli temaslarda bulunan Fakıbaba, Kahramanmaraş Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı'nın ardından beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile bir dondurma üretim tesisine geldi.

Fakıbaba, burada gösteri amaçlı hazırlanan ve vinçle kaldırılan 3 metre uzunluğundaki dondurmayı inceledi. Daha sonra satırla dondurmanın başına geçen Fakıbaba, Ünal ile beraber kestiği dondurmaları kendisini takip eden gazetecilere ikram etti.

Bakan Fakıbaba, daha sonra ziyaret ettiği 3. Kahramanmaraş Tarım Gıda Hayvancılık Fuarı'nda stantları gezdi, yöresel yiyeceklerin tadına baktı ve buzağı güzellik yarışmasını izledi.

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BAKAN FAKIBABA KAHRAMANMARAŞ'TA

Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı
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GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba:
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI FAKIBABA:
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: &quot;Yanlış anlaşılan ve vatandaşın kafasında yer eden bazı şeyler var; 'biz tarımda domates tohumunu bile İsrail'den alıyoruz...' Zaman zaman alabiliriz ama biz İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum.&quot;
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI FAKIBABA: "YANLIŞ ANLAŞILAN VE VATANDAŞIN KAFASINDA YER EDEN BAZI ŞEYLER VAR; 'BİZ TARIMDA DOMATES TOHUMUNU BİLE İSRAİL'DEN ALIYORUZ...' ZAMAN ZAMAN ALABİLİRİZ AMA BİZ İSRAİL'E DOMATES TOHUMU İHRAÇ EDİYORUZ. BUNUN ÖZELLİKLE BİLİNMESİNİ İSTİYORUM."
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