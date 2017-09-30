Bakan Fakıbaba Kahramanmaraş'ta

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GAZİANTEP (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 3. Kahramanmaraş Tarım Gıda Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti.

Kentte çeşitli temaslarda bulunan Fakıbaba, Kahramanmaraş Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı'nın ardından beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile bir dondurma üretim tesisine geldi.

Fakıbaba, burada gösteri amaçlı hazırlanan ve vinçle kaldırılan 3 metre uzunluğundaki dondurmayı inceledi. Daha sonra satırla dondurmanın başına geçen Fakıbaba, Ünal ile beraber kestiği dondurmaları kendisini takip eden gazetecilere ikram etti.

Bakan Fakıbaba, daha sonra ziyaret ettiği 3. Kahramanmaraş Tarım Gıda Hayvancılık Fuarı'nda stantları gezdi, yöresel yiyeceklerin tadına baktı ve buzağı güzellik yarışmasını izledi.