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KASTAMONU (AA) - Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) tarafından yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 300 kişinin katılımıyla "Uluslararası Yoga Festivali" düzenlendi.

UYF'nin her ay farklı bir yerde gerçekleştirdiği Uluslararası Yoga Festivali, Ilgaz Dağı'ndaki bir otelin bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Rusya, Belarus, Yemen, Ürdün, Ukrayna, Amerika, Fransa ve İngiltere ile yurt içinden 300 kişi katılıyor.

UYF Başkanı Akif Manaf, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoganın yaşamın her alanında fayda sağladığını öne sürdü.

Yoga Akademi işbirliğiyle yılın her ayında yoga festivalleri düzenlediklerini belirten Manaf, şunları söyledi:

"Ilgaz Dağı'nın muhteşem doğasında orijinal yoga sistemini uygulayacağız. İnsanlar yoga yapmak için dünyanın dört bir tarafından Ilgaz Dağı'na geldi. Nezleden kansere kadar her türlü tedavide etkili. O yüzden bu festivaller popüler. Amacımız insanlığa hizmet etmek, insanların mutluluğunu artırmaktır. İnsanlar kısa sürede fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığa kavuşuyor. Festivalimiz yarın sona erecek."

Festivale Belarus'tan katılan Svetlana Çakar, yogayla yeni tanıştığını anlattı.

Eşi ve çocuğuyla yoga yaptığını aktaran Çakar, "Kendi evimde de çalışmalarımı sürdürüyorum. Yoga sayesinde kendimi mutlu hissediyorum." dedi.

Yemen'den gelen Ahmet Sofan da yoganın zihnini rahatlattığını öne sürerek, ticaret ve inşaatla uğraştığını, yorgunluğu yoga sayesinde attığını kaydetti.











