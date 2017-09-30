Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOCAELİ (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Yeni stratejimizde endüstrinin araştırma yaptığı, kendi Ar-Ge merkezlerini kurduğu ve kendi know-how'ını, kendi lisansını ürettiği bir sanayi yapısı arzu ediyoruz. Bu dönüşümü gerçekleştirmek için canla başla çalışıyoruz." dedi.

Özlü, Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmit'teki bir otelde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin sanayi şehri olduğunu söyledi.

Bakanlıklarının önemli yatırımlarının Kocaeli'de bulunduğunu ifade eden Özlü, kentte TSE laboratuvarları, TÜBİTAK'ın araştırma merkezleri ve teknik üniversitenin bulunduğunu hatırlattı.

Özlü, sık sık Kocaeli'ye geldiğini dile getirerek, "Bilişim Vadisi Projesi, aslında Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi, bu bölge 5 etaptan oluşuyor. 1. etabın 1. kısmı tamamlandı. İnşallah bu sene sonuna doğru veya gelecek yılın ilk 2 ayı içerisinde 1. etabın tamamını bitireceğiz. Bunun için Maliye Bakanımızla konuştum, gerekli kaynağımız olacak. Dolayısıyla Bilişim Vadisi Projesi'nin 1. etabını devlet olarak tamamlayacağız." şeklinde konştu.





- "Sanayimizin kendi teknolojisini üretmesini istiyoruz"

Kalan etapları kamu özel iş birliği çerçevesinde tamamlayacaklarını vurgulayan Özlü, şöye devam etti:

"İnşallah tamamlandığında Kocaeli'de yaklaşık 100 bin kişinin çalışacağı, 50 milyar dolara yakın ciro olacağı ve 5 bin firmanın yer alacağı bir büyük merkez olacağını hesaplıyoruz. Bizim aslında bilim, teknoloji ve sanayi politikalarını birbirine bağlayan yeni politikalarımızdır. Burada bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye bir bağ kuruyoruz. Bilim çıktısı, teknolojiye girdi, teknolojinin çıktısı, sanayiye girdi olacak şekilde politika yürütüyoruz. Bu son derece önemli. Biz sanayimizin kendi teknolojisini üretmesini istiyoruz ve teknoloji üreten bir sanayi hedefliyoruz. Her zaman 'Katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz.' diye söylüyorum. Katma değeri yüksek ürünler aslında yüksek teknoloji içeren ürünlerdir. Yeni stratejimizde endüstrinin araştırma yaptığı, kendi Ar-Ge merkezlerini kurduğu ve kendi know-how'ını, kendi lisansını ürettiği bir sanayi yapısı arzu ediyoruz. Bu dönüşümü gerçekleştirmek için canla başla çalışıyoruz."

Kocaeli'de 74 Ar-Ge merkezi bulunduğunu aktaran Özlü, TAYSAD bünyesindeki Ar-Ge merkezlerinin de büyük çoğunluğunun bu kentte olduğunu bildirdi.





- "Bilişim Vadisi için 61 firmanın başvurusu alındı"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da Başbakan Yıldırım'a teşekkür ederek, Kocaeli'nin ülkenin ekonomisine yaptığı katkı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Bilişim Vadisi'nin kentin ulusal ve uluslararası niteliğe sahip projesi olduğunu dile getiren Aksoy, Bilişim Vadisi'yle sadece bölgenin değil, ülkenin bilişim alanında üst lige taşınmasının hedeflendiğini söyledi.

Aksoy, Bilişim Vadisi'ndeki çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Şu an itibarıyla baktığımızda 61 firmanın başvurusu alınmış, 37 firmanın projesi onaylanmış, 6 firma da Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerine devam etmektedir." diye konuştu.



