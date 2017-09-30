Eski Burdur Valisi Kürklü'nün gözaltına alınması

ANTALYA (AA) - İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Burdur Valisi Hasan Kürklü'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında İstanbul'da gözaltına alınarak Antalya'ya getirilen eski Burdur Valisi Hasan Kürklü'nün henüz ifadesinin alınmadığı bildirildi.
Kürklü'ye Burdur Valisi görevine başladığında verilen valiliğe ait telefona örgütün gizli haberleşme programı ByLock yüklendiği, programın bir süre sonra kaldırıldığı tespit edildi.
Hasan Kürklü'nün emniyetteki işlemlerinin ardından salı günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
2014-2016 yıllarında Burdur Valisi olan Hasan Kürklü, daha sonra merkez valisi olarak görevlendirilmişti. Kürklü, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 15 Eylül'de açığa alınmıştı.