Kocaeli'de göçmenleri taşıyan teknenin batması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği yasa dışı geçişle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince Düzce'de gözaltına alınan H.A'nın işlemleri tamamlandı.
Kandıra Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olaya ilişkin, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakılmıştı.