Tokat'taki cinayet ve bıçakla yaralama

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde yangın çıkan evdeki iki kadından birinin bıçaklanarak öldürülmüş, diğerinin yaralanmış halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Mevlana Mahallesi'nde iki katlı binada çıkan yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan aramada, bir kadının bıçaklanarak öldürülmüş, bir kadının da yaralanmış halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan İlhan D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde dün iki katlı binada çıkan yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan aramada, Dursuniye Tunç bıçaklanarak öldürülmüş, Gülcihan Köçer de yaralanmış halde bulunmuştu.

Polis, cinayetin ardından evi ateşe verdiği öne sürülen İlhan D'yi gözaltına almıştı.















