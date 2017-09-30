Okulun ikinci katından düşen öğrencinin ölümü

SİVAS (AA) - Sivas'ta, okulunun yangın merdiveninden boşluğa düşen 6 yaşındaki öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Sanem Ece Boztaş'ın yangın merdiveninden düşerek hayatını kaybettiği anımsatılarak, "Olayla ilgili, adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konu hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Boztaş, dün 4 katlı okulun 2. kattında yangın merdiveninden boşluğa düşmüş, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniveristesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.