Buzağı ve malaklar podyumda mücadele etti

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı" kapsamında "En güzel buzağı ve malak" yarışması düzenlendi.

Çaycuma kapalı pazar yeri fuar alanında iki kategoride gerçekleşen yarışmaya, ilçenin köylerinden getirilen 20 buzağı ve malak yer aldı.

Hayvan sahipleri, ayak, kuyruk ve kafalarına çeşitli süsler taktıkları malak ve buzağılarını podyuma çıkardı.

Yarışmada, buzağı kategorisinde 3 aylık simental cinsi buzağısıyla Hakan Saraç, malak kategorisinde ise Hakan Güneş birinciliği elde etti.

Saraç ve Güneş'e altın ve birer çuval yem hediye edildi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş, burada yaptığı konuşmada, buzağı ve malak yarışmasının fuarın ilgi odağı olduğunu belirterek, "Bu yıl katılım geçen yıla oranla oldukça fazla. 11 buzağımız ve 9 malağımız yarışmaya katıldı." dedi.

Fuar yarın sona erecek.



