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Van'da balık festivali düzenlendi

30 Eylül 2017 Cumartesi, 17:10
Van'da balık festivali düzenlendi

VAN (AA) - Van'da "8. Turizm ve Seyahat Fuarı" kapsamında "2. Van Balığı Festivali" düzenlendi.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuar alanında düzenlenen festivalde vatandaşlara, Van Gölü aktivistleri öncülüğünde inci kefali ve ayran ikram edildi.

Vatandaşlar, balık yiyebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Van Gölü aktivistlerinden Erdoğan Özel, festivalde yaklaşık 2 bin kişiye 500 kilogram inci kefali dağıtarak balığın tanıtımını yaptıklarını dile getirdi.

Fuara ve festivale katılan Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı ise "Balıkesir'in tarihi ve turistik değerlerini Van'a ve İran'dan gelen birçok kişiye tanıtmak istedik." dedi.

İran'dan fuara katılan Aren Fati de "Buraya ülkemden getirdiğim bitkileri satmak için geldim. Fuar yoğun ve güzel geçiyor. Katıldığımız için memnun olduk." diye konuştu.


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