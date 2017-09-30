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Bisiklet hırsızlığı kamerada

30 Eylül 2017 Cumartesi, 17:34

KONYA (AA) - Konya'da iki kişinin kilidini kırdıkları bisikleti çalmaları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Doktor Hulusi Baybal Caddesi'nde bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, iki kişinin yol kenarındaki kilitli bisikletlerin yanına gittiği görülüyor.

Görüntülerde, şüphelilerden biri bisikletin kilidini elindeki aletle kırmaya çalışırken, diğeri de caddeden geçenlerin görmemesi için bisikletin önüne oturuyor.

Bir süre sonra kilidi kırmayı başaran kişiler, bisiklete binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

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