GÜNCELLEME - Suriyeli aktivist kadın ve gazeteci kızının öldürülmesi

İSTANBUL/BURSA (AA) - Suriyeli aktivist kadın ile gazeteci kızının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Suriye uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Oruba Barakat (60) ile Halla Barakat'ın (22) Üsküdar'daki evlerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin başlattığı çalışma kapsamında, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
Çevredeki toplu taşıma araçlarında bulunan kameralar dahil, kapsamlı inceleme sonucunda kimliği belirlenen A.B, Bursa'da yakalandı.
Maktullerin akrabası olduğu belirtilen şüpheli, sağlık kontrolü ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderildi.