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Okulun ikinci katından düşen öğrencinin cenazesi defnedildi

30 Eylül 2017 Cumartesi, 17:57
Okulun ikinci katından düşen öğrencinin cenazesi defnedildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta okulunun yangın merdiveninden boşluğa düşerek yaşamını yitiren 6 yaşındaki Sanem Ece Boztaş'ın cenazesi defnedildi.

Boztaş için Ulu Cami'de tören düzenlendi. Törende anne Gülsüm Boztaş, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba Burhan Boztaş ise tabutun başından ayrılmadı.

Minik Sanem Ece'nin tabutunun üzerine elbisesinin örtüldüğü görüldü.

Törene katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da baba Boztaş'a taziye dileklerini iletti.

Sanem Ece Boztaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na toprağa verildi.

Törene, Boztaş'ın ailesi, yakınları ve Yılmaz'ın yanı sıra Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve çok sayıda kişi katıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi kampüsündeki Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Sanem Ece Boztaş, 4 katlı okulun 2. katında yangın merdiveninden boşluğa düşmüştü. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Sanem Ece, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

- Öğretmen olmak için polislikten istifa etti

Öte yandan ölen çocuğun bir yakını ise yangın merdivenin bulunduğu pencere boşluğu önünde sandalye olduğunu, çocuğun sandalyeye çıkarak düştüğünü iddia etti.

Sanem Ece Boztaş'ın babası Burhan Boztaş'ın öğretmen olmak için polislikten istifa ettiği ancak henüz atanamadığı öğrenildi.

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