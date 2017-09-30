Kalkınma Bakanı Elvan Mersin'de:

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MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bu göğüslerde bu iman, bu millette bu inanç oldukça kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Türkiye, o üst akıl gruplarına rağmen büyüyecek. Onlar da bu büyümeyi görecekler. Türkiye, kalkınmaya, güçlenmeye devam edecek çünkü biz gücümüzü milletten alıyoruz, arkamızda millet var. Rotamızı millet çiziyor, biz de bu rotada ilerliyoruz." dedi.

Elvan, AK Parti Toroslar İlçe Başkanlığının spor salonunda düzenlenen kongresinde, 2002 yılından beri vatan ve millet için görev alan ve büyük çaba harcayan teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

AK Parti'nin birileri tarafından yönetilen bir parti olmadığını vurgulayan Elvan, hareketin sadece milletten talimat aldığını, millet ne derse onu yaptığını söyledi.

Elvan, Türkiye'nin geçmişte demokrasinin kesintiye uğradığı yıllar, darbeler ve krizler gördüğünü vurgulayarak, "Türkiye, o günleri, AK Parti hükümetleri döneminde milletin desteğiyle geride bıraktı. 2002 yılından itibaren Türkiye, büyümeye, güçlenmeye ve şahlanmaya başladı. Milletimiz ne diyorsa artık o yapılmaya başlandı. Bu sayede bizler, Türkiye'yi hemen hemen her alanda şahlandırdık, ayağa kaldırdık." diye konuştu.

Tabu niteliğinde olan konuların üzerine tek tek gidilerek demokrasi çıtasının daha da yükseltildiğini belirten Bakan Elvan, AK Parti hükümetleri döneminde ekonomik alanda önemli gelişmeler kaydedildiğini anlattı.

- "Bizim önümüzü kimse kesemez"

Elvan, ülkeyi geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Biz kararlıyız, Türkiye'nin demokrasi alanında, ekonomik alanda, her alanda dünyanın en güçlü ülkeleri arasındaki yerini hep birlikte sağlayacağız, bunu birlikte başaracağız. Sonuna kadar inanıyoruz. Bizim önümüzü kimse kesemez. Kim ne söylerse söylesin, yaparsa yapsın, yeter ki biz kendimize inanalım. Bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önünün 16 Nisan'daki referandumun ardından açıldığına dikkati çeken Elvan, şöyle konuştu:

"Bu göğüslerde bu iman, bu millette bu inanç oldukça kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Türkiye, o üst akıl gruplarına rağmen büyüyecek. Onlar da bu büyümeyi görecekler. Türkiye, kalkınmaya, güçlenmeye devam edecek çünkü biz gücümüzü milletten alıyoruz, arkamızda millet var. Rotamızı millet çiziyor, biz de bu rotada ilerliyoruz."

Kalkınma Bakanı Elvan, bir yandan ekonomi güçlendirilirken bir yandan da terörizmle mücadelenin devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Düşmanımız çok. Bir yandan FETÖ, bir diğer yandan PKK, DEAŞ ve DHKP-C gibi bir yığın terör örgütü ve onların arkasında bir yığın destekçisi. Düşünün, o terör örgütlerinin arkasında o destekçileri, o üst akıl grupları olmasa bunlar ayakta kalabilirler miydi? Kalamazlardı bugüne kadar ama buradan şunu ifade ediyorum: Kim ne yaparsa yapsın, kim ne söylerlerse söylesin, istedikleri kadar destek versinler, o terör örgütlerinin kökünü hep birlikte kurutacağız. Karşılarında sıradan bir devlet yok. Karşılarında, çağ açıp, çağ kapatmış Fatih'in, Avrupa'yı titretmiş Kanuni'nin, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş Mustafa Kemal'in torunları var.

Karşılarında 16 büyük devlet kurmuş bir millet, karşılarında adam gibi adam, 7 düvele karşı dimdik duran Recep Tayyip Erdoğan var, sizler var."

Kongreye Elvan'ın yanı sıra milletvekilleri, partinin il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.