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Bakan Fakıbaba Kahramanmaraş'ta

30 Eylül 2017 Cumartesi, 18:06
Bakan Fakıbaba Kahramanmaraş'ta

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kahramanmaraş'ta temel atma ve açılış törenlerine katıldı.

Fakıbaba, kentteki temasları kapsamında merkez Dulkadiroğlu Belediyesince yaptırılacak Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi tesisinin temelini attı.

İçerisinde Belediye Başkanlığından Kaymakamlığa, Emniyet Müdürlüğünden bazı kamu kurumlarına kadar çok sayıda binanın bulunacağı tesisin temelini atan Fakıbaba, tesisin kente hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Onikişubat Belediyesince Avşar Mahallesi'ndeki bisiklet ve yürüyüş yolunun açılış törenine de katılan Fakıbaba, dere kenarındaki 9 kilometre uzunluğundaki parkurda yürüyüş yaptı. Bisiklete de binen Fakıbaba, halkla sohbet etti.

Temasları sırasında Bakan Fakıbaba'ya Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile AK Parti milletvekilleri eşlik etti.

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