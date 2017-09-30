Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası

ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen MVK (Mustafa Vehbi Koç) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası Antalya'da devam ediyor.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Golf Kulübünde gerçekleştirilen ve bu yıl 16'ncısı yapılan turnuva, geçen yıl yaşamını yitiren iş adamı Mustafa Vehbi Koç'un anısına düzenleniyor.
Şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Almanya, İtalya, Hollanda, Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Avusturya, Ukrayna, Slovakya, Çekya, Libya, Malta, Hırvatistan, Birleşik Krallık, Romanya ve Güney Kore'den 89 golfçü katılıyor.
Organizasyonun üçüncü gününü erkekler kategorisinde Polonyalı Mateusz Gradechi 210 gross skorla birinci, Birleşik Krallık’tan Arron Edwards Hill 213 gross skorla ikinci, Danimarkalı Morten Toft Hansen ve Birleşik Krallık’tan Andrew Halifax 215 gross skorla üçüncü tamamladı.
Kadınlar kategorisinde ise Rus Sofya Morozova 215 gross skorla birinci, Polonyalı Caterina Tatti 218 gross skorla ikinci, Gülten Gül Gözüyanık ise 229 gross skorla üçüncü sırayı aldı.
Sonuçlara göre sıralamaya giren 18’i kadın toplam 60 sporcu turnuvanın son gününde yarışmaya hak kazandı.
Organizasyonda erkekler kategorisi şampiyonu, 2018 yılında düzenlenecek Turkish Airlines Challenge'de oynamaya hak kazanacak.
Turnuva yarın yapılacak final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.