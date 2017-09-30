İçişleri Bakanı Soylu: (1)

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TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IKBY'deki gayrimeşru referanduma ilişkin, "Bakın, Türkiye hepinizi bir çuvala koyar, o çuvalın da başını bağlar, ondan sonra atacağı yere atar. Kimse Türkiye ile oyun oynamasın. Biz ne zaman sakin durup karar vereceğimizi, ne zaman celalleneceğimizi, ne zaman da tekmemizin pek olacağına kendimiz karar verir, kendimiz hesap ederiz." dedi.

Soylu, AK Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2019'un Türkiye için çok önemli bir tarih olduğunu söyledi.

Türkiye'nin siyaset üzerinden dönem dönem maalesef haksızlıklarla karşı karşıya kaldığını belirten Soylu, "Tecrübe elde ettik. Güçlü bir liderimiz var, 15 yıldır Türkiye’yi idare ediyor. Dünyaya gittiği zaman uluslararası alanlarda yıllardır karşı karşıya kaldığı karakterleri, kimlikleri, şahısları görüyor ve o büyük tecrübelerle birlikte de ülkemizi yönetiyor. Şimdi bir noktaya getirdi Türkiye’yi, hep beraber getirdik demokrasiyle." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin 2019'da yepyeni bir sisteme, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçeceğini anlatarak şöyle devam etti:

"Bu ne demektir? Bu, bugüne kadar karşı karşıya kalmış olduğumuz sıkıntılarla bir daha karşı karşıya kalmama anlamına gelmektedir. Yıllardan beri bizi yordular, fukaralıkla, cehaletle karşı karşıya bırakmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Yıllardan beri bizi hakir gördüler. Kimimizi inancımızdan dolayı, kimimizi kimliğimizden dolayı, kimimizi değerlerimizden, siyasal görüşlerimizden dolayı sürekli ama sürekli hakir gördüler. Bir vesayet mekanizması oluşturdular ve oluşturdukları vesayet mekanizmalarıyla beraber de bu ülkenin bir adım ileri gitmesini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Buna millet son verdi."

- "Bu yeni sisteme hazırlanmalıyız"

Mevcut hükümet sisteminin Türkiye'ye yeterli olmadığını ifade eden Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz hep birlikte, bunu yarına taşıyabilecek bir anlayışı ortaya koymalıyız. 2019’da atacağımız adım budur. Onun için çok çalışmalıyız, gayret göstermeliyiz, mücadele etmeliyiz. İlk kurulduğu günden itibaren ortaya koymuş olduğu gayreti, mücadeleyi aynı şekilde kararlılıkla ve anlayışla devam ettirmeliyiz. 2019’a tam tekmil hazırlanmalıyız, hiçbir boşluk bırakmamalıyız. 2019’da sadece sizler değil, kaymakamından valisine, emniyet müdüründen belediye başkanına, öğretmeninden mühendisine kadar herkes ama herkes 2019’a ciddi bir hazırlık içinde olmalı. Bu yeni sisteme hazırlanmalıyız."

Soylu, bunları siyasal kaygılarla söylemediğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Cumhuriyet tarihimizin ve tarihimizin en önemli fırsatı önümüzdedir. Artık daha hızlı işlerimizi gerçekleştireceğiz. Artık oligarşik bürokrasiye teslim olmayacağız, artık kararlılığımızda, kararlarımızda demokrasinin ve milletin söylediği olacak. Hukukun üstünlüğü olacak. Artık adım attığımızda 'Hayır sen bu adımı atamazsın.' diyen birtakım anlayışlarla karşı karşıya kalmayacağız. Artık 'Yarın ne olacak, başımıza bir şey gelecek mi?' diye bir endişe içerisinde olmayacağız."

Yeni sistemin Türkiye'de yatırımların daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacağını dile getiren Soylu, geçmişte 8 yılda, şimdi ise 2,5-3 yılda biten yatırımların yeni sistem sayesinde daha kısa sürede tamamlanacağını aktardı.

Türkiye'nin daha hızlı koşacağını ve hedefleriyle daha hızlı buluşacağını anlatan Soylu, ihracattan üretime, sanayiden eğitime ve sağlık hizmetlerine kadar çok daha güzel işler yapılacağını vurguladı.

Soylu, yeni sistemin altyapısının hazırlanmasının önemli olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Eğer bunun altyapısını yapmazsak, hazırlamazsak yıllardır vesayet sisteminden beslenenler Türkiye'de bu sistemin topallaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Buna müsaade etmeyelim. Geleceğimize bırakacağımız en önemli unsurlardan bir tanesi 2019’da adım atacağımız sistemimizdir. Onun için hazırlık yapmalıyız. Eski Türkiye'nin anlayışlarıyla beraber yeni sistemi yakalayacağımızı zannedenler yanılıyorlar."

- "AK Parti Türkiye'yi koşar bir hale getirdi"

Makam ve mevkilerin hiçbir önemi olmadığına dikkati çeken Soylu, katılımcılara şöyle seslendi:

"Bakanlığımızın hiçbir önemi yok, bunu çok net söylüyorum. İçişleri Bakanı olmuşsun, şu olmuşsun, bu olmuşsun, makama, mevkiye gelmişsin hiçbir önemi yok. Hep beraber yaşadık, 15 Temmuz gecesi bulunduğunuz, bulunduğumuz makamların önemi var mıydı? Bu makamları eğer hakkıyla zamanında yerinde değerlendirirsek, millete hizmet edersek, üzerimize düşen vazifeyi yerine getirirsek bu makamların ehemmiyeti ve önemi vardır. Yoksa altınızdan bir gecede sandalyeyi vesayet unsurları çekerler, ne olduğunuzu şaşırırsınız."

Soylu, durmanın bu millete yakışmadığını vurgulayarak "Durmak bize iyi gelmiyor. Sürekli koşmalıyız, sürekli hareket halinde olmalıyız ve geleceğe adım atmalıyız. AK Parti Türkiye'yi koşar bir hale getirdi. Hedeflerine ulaşabilir bir hale getirdi. Hayallerini değil, hayallerle beraber gerçekleri buluşturan bir hale getirdi." dedi.

Milletin, kendilerinden daha fazla hizmet beklediğini dile getiren Soylu, hizmetlerin daha iyisini beklemenin milletin en doğal hakkı olduğunu söyledi.

Soylu, 15 yıllık süreci daha hızlı bir noktaya taşımak zorunda olduklarına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Milletimize şunu söyleyemeyiz, 'Hastaneyi, okulu, spor sahasını yaptık. 81 ilde üniversiteler yaptık.' Evet yaptık ama milletimizin hayat standartlarını daha yüksek hale getirebilen anlayışı bu kadrolar verdi şimdi bunu daha yükselteceğiz ve milletimizle beraber oluşturacağız. Onun için 2019’a kadar tüm teşkilatlarımızla çok çalışmalıyız. Biz bunu gerçekleştirmeliyiz. Birçok adım attık ve bugün birçok mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Ne söylediler 15 Temmuz’da? 'Biz bunların iflahını keseriz.' dediler. Darbeyi onun için yaptılar ama ne oldu? 15 Temmuz’da bizim iflahımızı kesemediler."

- "Kimse Türkiye ile oyun oynamasın"

Türkiye'nin bir yılda toparlandığını ve darbenin bütün travmalarını geride bıraktığını anlatan Soylu, "Bütün bunlarla birlikte de gelecek hedefleriyle buluşan ve bundan bir adım geriye adım atmayan, tam tersi ileri adım atan bir millet düşünün. Darbeye 16 Nisan referandumuyla 'Ey bu malın sahibi sen değilsin, bu malın sahibi şehit kanlarıyla bu ülkenin topraklarını sulayan bu aziz millettir.' diye cevap verdiler." dedi.

Soylu, ne yaptıklarını bildiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Onlar bir hamle yapıyorlar, biz bir hamle yapıyoruz. Şimdi de etrafımızdaki coğrafyada bir hamle yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi tanımıyorlar, Türkiye’nin gücünü, kuvvetini, kudretini bilmiyorlar. Baktılar ki '15 Temmuz’u yediremedik, baktılar ki 17-25 Aralık darbesini yediremedik, baktılar ki dolarlarla avrolarla uğraştılar bunları yediremedik acaba şimdi Barzani üzerinden Türkiye’ye bir engel teşkil edebilecek bir hale getirebilir miyiz?' diye bir düşüncenin içerisindeler. Bakın, Türkiye hepinizi bir çuvala koyar, o çuvalın da başını bağlar, ondan sonra atacağı yere atar. Kimse Türkiye ile oyun oynamasın. Biz ne zaman sakin durup karar vereceğimizi, ne zaman celalleneceğimizi, ne zaman da tekmemizin pek olacağına kendimiz karar verir, kendimiz hesap ederiz. Bu konuda bu devlet ve bu millet her zaman gereğini yerine getirmiştir. Kimseye bu topraklar ve bu coğrafya üzerinde oyun oynattırmayız hiç endişeniz olmasın. Bütün bunlar yarın öbür gün baktığınızda Türkiye’nin bu aklıyla çözebildiği meseleler olarak çok rahat bir şekilde görülecektir."

(Sürecek)