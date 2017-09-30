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Futbol: Süper Lig

30 Eylül 2017 Cumartesi, 18:40


Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Hüseyi̇n Göçek, Esat Sancaktar, Erdem Bayık

Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Kana Bıyık, Atila Turan, Şamil Çinaz (Dk. 62 Boldrin), Güray Vural (Dk. 80 Sapunaru), Mendes, Badji, Deniz Türüç (Dk. 90+1 Bia), Umut Bulut

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Dk.76 Jorquera), Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Delarge (Dk. 72 Yusuf Erdoğan), Kembo (Dk. 46 Furkan Soyalp), Stancu, Deniz Yılmaz

Goller: Dk. 15 Güray Vural, Dk. 73 Kana Bıyık, Dk. 87 Mendes (Kayserispor), Dk. 38 Ekong (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Titi, Dk. 64 Aziz Eraltay (Bursaspor), Dk. 86 Mendes (Kayserispor)


KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, Bursaspor'u 3-1 yendi.

61. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında ön direğe hareketlenen Umut Bulut'un şutunda, top az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.

73. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Dönen topu Atila Turan sol çaprazdan kale önüne ortaladı. Altıpas içinde kafa vuruşu yapan Kana Bıyık takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-1

78. dakikada Kayserispor savunması topu uzun kullandı. Havadan gelen topu Bursasporlu Ekong kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak arkasına düştü. Seken topu kapan Umut Bulut, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ceza sahası ön çizgisinde bekleyen kaleci Harun Tekin'in üzerinden aşırdı. Üst direğe çarpan top oyun alanına dönerken kaleci Harun meşin yuvarlağı kontrol etti.

87. dakikada Umut Bulut'un pasında sol kanatta çizgi üzerinde topu kontrol eden Mendes rakibini çalımlayarak ceza alanına yöneldi. Mendes'in dar açıdan sert şutunda top kaleci Harun Tekin'in kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 3-1

Maç Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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