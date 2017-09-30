Ağrı'daki terör saldırısı

ADANA (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Bolat, memleketi Kozan ilçesinde defnedildi.
Şehit Uzman Çavuş Bolat'ın cenazesi, ilçedeki Mezarlık Camisi'ne getirildi. Şehidin 38 gün önce evlendiği eşi Leyla Bolat, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Şehidin babası Nazmi Bolat, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın makam otosunda camiye geldi. Vali Demirtaş şehidin babası ile tören alanına yürüdü.
Adana İl Müftü Yardımcısı Selami Bayrakçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Mehmet Bolat'ın cenazesi toprağa verildi.
Tören sırasında vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirdi.
Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları ile AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Musa Öztürk ile çevre ilçelerin belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.