Görevlendirme yapılan belediyeden 2 bin vatandaşa aşure ikramı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla 2 bin vatandaşa aşure ikram etti.

Güres Caddesi'nde gerçekleşen aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe katılan Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, vantandaşların muharrem ayını kutlayarak aşure ikramında bulundu.

Başkan Vekili Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak muharrem ayı dolayısıyla 2 bin vatandaşa aşure dağıttıklarını söyledi.

Taşkın, "Belediye olarak her zaman için vatandaşlarımızın yanındayız. Böyle mübarek bir gün ve ayda kendilerini yalnız bırakmadık ve belediye olarak aşure dağıtımında bulunduk. Bu hizmetlerimiz devam edecek. Tüm İslam aleminin muharrem ayını kutlar ve hayırlara vesile olmasını dilerim." dedi.