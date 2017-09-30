ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: TFF 1. Lig

30 Eylül 2017 Cumartesi, 19:01


Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Hakan Ceylan, Serkan Gençerler, Orkun Aktaş

Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Şenol Can, Serhan Yılmaz, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Muhammed İldiz, Oktay Aydın, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur (Dk. 85 Mustafa Emirhan Özyaşar), Yusuf Erdem (Dk. 72 Harun Enes Nural)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay (Dk. 57 Kehinde), Alihan Kubalas, Kenan Özer (Dk. 46 Doka), Mehmet Sak, Putsila, Mehmet Umut Nayir, Arif Morkaya (Dk. 72 Abdülkadir Kayalı), İlhan Parlak, Gençer Cansev

Goller: Dk. 63 Serhan Yılmaz (Gaziantepspor), Dk. 75 ve 89 Kehinde (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 90 Serhan Yılmaz (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Mehmet Sak, Dk. 90 Ferhat Kiraz (kulübede), Dk. 90 Alihan Kubalas, Dk. 90 Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü), Dk. 70 Gökhan Çamur, Dk. 71 Muhammed İldiz, Dk. 76 Oktay Aydın, Dk. 84 Adnan Karabulut (Gaziantepspor)


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 yendi.

İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'teki kayınpeder cinayeti
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ KAYINPEDER CİNAYETİ

Damadının keser ve silahla yaraladığı kişi öldü
YEREL

DAMADININ KESER VE SİLAHLA YARALADIĞI KİŞİ ÖLDÜ
Silahlı şaka ölümle bitti
YEREL

SİLAHLI ŞAKA ÖLÜMLE BİTTİ
Barzani'nin Gaziantep'te 250'den fazla işletmesi olduğu iddiası
YEREL

BARZANİ'NİN GAZİANTEP'TE 250'DEN FAZLA İŞLETMESİ OLDUĞU İDDİASI

Gülen'in yeğeni hakkındaki iddianame tamamlandı
YEREL

GÜLEN'İN YEĞENİ HAKKINDAKİ İDDİANAME TAMAMLANDI
Şahin'den işkence mağduru kadına ziyaret
YEREL

ŞAHİN'DEN İŞKENCE MAĞDURU KADINA ZİYARET
ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Bass, Şahin'i ziyaret etti
YEREL

ABD'NİN ESKİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BASS, ŞAHİN'İ ZİYARET ETTİ

Hamile kadının eşinden işkence görmesi
YEREL

HAMİLE KADININ EŞİNDEN İŞKENCE GÖRMESİ
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI

Gaziantep'te bin 116 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL

GAZİANTEP'TE BİN 116 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ