Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Hakan Ceylan, Serkan Gençerler, Orkun Aktaş
Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Şenol Can, Serhan Yılmaz, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Muhammed İldiz, Oktay Aydın, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur (Dk. 85 Mustafa Emirhan Özyaşar), Yusuf Erdem (Dk. 72 Harun Enes Nural)
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay (Dk. 57 Kehinde), Alihan Kubalas, Kenan Özer (Dk. 46 Doka), Mehmet Sak, Putsila, Mehmet Umut Nayir, Arif Morkaya (Dk. 72 Abdülkadir Kayalı), İlhan Parlak, Gençer Cansev
Goller: Dk. 63 Serhan Yılmaz (Gaziantepspor), Dk. 75 ve 89 Kehinde (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Dk. 90 Serhan Yılmaz (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Mehmet Sak, Dk. 90 Ferhat Kiraz (kulübede), Dk. 90 Alihan Kubalas, Dk. 90 Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü), Dk. 70 Gökhan Çamur, Dk. 71 Muhammed İldiz, Dk. 76 Oktay Aydın, Dk. 84 Adnan Karabulut (Gaziantepspor)
GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 yendi.