Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş:

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OSMANİYE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referanduma ilişkin, "Barzani'nin referandumu yüzlerce parçalı 'puzzle'ın sadece bir parçasıdır. Bölgede daha fazla düşmanlık, bölünme olsun diye birileri, Barzani'nin sırtını sıvazlıyor. Bu saf da sahi zannediyor. Bilmiyor ki bugün sırtını sıvazlayanların yarın onu yarı yolda bırakacağını." dedi.

Kurtulmuş, partisinin Osmaniye 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyasetin ne için yapıldığının unutulması halinde siyaset yapanların yolunu kaybedebileceklerini söyledi.

AK Parti olarak niçin siyaset yaptıkları sorusunu her gün kendilerine sormaları gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bizler büyük bir milletin, köklü bir medeniyetin varisleriyiz. Anadolu, Rumeli hatta bugün sınırlarımızın dışında kalmış coğrafyada hala devam eden büyük bir medeniyetin mirasçısıyız. Asırlar boyunca çok çalkantılı günler geçirdik. Büyük yok oluş ve yeniden var oluşlar yaşadık." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'de tartışılan konuların iki asırdır hiç değişmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Osmanlı Cihan Devleti'nin kendi iç düzeninin bozulmasıyla Batı karşısında yenildiğimizi düşünenler, yenilgi psikolojisiyle bizi dar bir alana hapsetmeye çalıştı. Yakın dönemin siyasi tarihine bakıldığında tartışılan konuların iki asırdır hiç değişmemiş olduğunu görüyoruz. İki asırda ülkeler, yönetimler, insanlar değişmiş ama tartışılan konu aynı. Bir tarafta İttihak ve Terakki'den başlayarak Cumhuriyet Halk Fırkası'na fikren ve zikren milletten kopmayı esas alan ve değerlerimizden ne kadar koparsak o kadar adam olacağımızı sanan bir siyasi anlayış var.

Bugün AK Parti'de ise milletin değerlerin üzerinden yükselebileceğine inanan ve bu gayretle çalışan siyasi kadroları var. Batıcı aydınlara göre, bu milletin değer ve inançlarının gelişmeye ve kalkınmaya ayrı olduğu ve bunlardan uzaklaşılarak adam olunacağı düşünülerek köklerimizden uzaklaşmak istemişlerdi. Bizler 18 sene 'Tanrı uludur' diye ezan niyetine dinletilen şeyleri gördük. Devletin televizyonunda iki seneyi aşkın Türk Sanat Müziği çalınmadığını gördük. Bu, milletin kökleriyle buluşmasını engelleme mücadelesidir."

Bazı çevrelerin, milletin köklerine dönmesi fikrinden rahatsız olduğunu ifade eden Kurtulmuş, 27 Mayıs'ın, 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın ve 15 Temmuz'un bu çevrelerce planlandığını söyledi.

- "Meselemiz bu büyük medeniyeti yeniden ihya ve inşa etmektir"

Kurtulmuş, Türkiye'nin her anlamda güçlü bir devlet olmak zorunda olduğunu belirterek, "Bu, sadece ekonomik olarak zengin olmamız anlamına gelmiyor. Refah içinde huzurlu yaşamamız için çalışacağız. Allah'ın bize verdiği bu zenginlikleri hakça paylaşmak için mücadele edeceğiz. Meselemiz bu büyük medeniyeti yeniden ihya ve inşa etmektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kendi arabası ve uçağını yapmak için bir zamanlar girişimlerde bulunduğunu ancak karanlık çevrelerin bunun önüne geçtiğini vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bugün yapmaya çalıştığımız birtakım projeleri engellemeye çalışıyorlar. Terörle 40 yıldan fazladır mücadele ediyoruz. Ülkemiz bu uğurda 1,5 trilyon dolar kaybetti. 40 bin insanımız öldü. PKK'nın hendek olaylarında dost ve müttefik ülkelerden silahlı İHA almak istedik ama vermediler. Silahsız İHA'lar fotoğraf çekiyor, 'Falanca mahallede çukur var.' deniliyor. O fotoğraf bize gelene ve biz o bölgeye gidene kadar terörist kaçıyordu.

Kötü komşu insanı ev sahibi yapar. Artık kendi silahlı İHA'mızı üretiyoruz. Bize SİHA vermeyen ülkeler, terör örgütü PYD'ye tırlar dolusu silah, tank ve uçaksavar gönderiyor."

- "Barzani niye referandum yapıyor?"

Kurtulmuş, Birinci Dünya Savaşı'nda oynanan oyunun yine sahneye konulmaya çalışıldığını söyledi.

"Barzani niye referandum yapıyor?" diye soran Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"PYD, PKK, DEAŞ niye var? Niye bombalar patlıyor, suikastler yapılıyor? Hepsi büyük resmin bir parçası. Barzani'nin referandumu, yüzlerce parçalı 'puzzle'ın sadece bir parçasıdır. Bölgede daha fazla düşmanlık, bölünme olsun diye birileri, Barzani'nin sırtını sıvazlıyor. Bu saf da sahi zannediyor. Bilmiyor ki bugün sırtını sıvazlayanların yarın onu yarı yolda bırakacağını. DEAŞ, PKK, PYD'yi yarın kullanılmış mendil gibi çöp kutusuna atacaklar ama burada oyunu bozan bir ülke var, o da Türkiye. Musul'da, Kerkük'te ne oyunlar dönüyor biliyoruz."

Kurtulmuş, 2016'daki referandumun yönetim modelinin değiştirildiği seçim olduğunu ve birilerinin buna rağmen "Sistemi değiştiriyorsunuz." ithamlarında bulunduğunu anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kongrenin ardından Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Astsubay Mustafa Sefa Kök'ün, Dervişli köyündeki babaevini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.