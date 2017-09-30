Van'da gösteri ve yürüyüş yasağı

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VAN (AA) - Van'da gösteri ve yürüyüşler bir ay boyunca yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, bu kararla il sınırları içerisinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğini korunmasının amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 1 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle valilik iznine bağlanmış; basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise, aynı hükümler doğrultusunda yine 1 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanmıştır."