Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARABÜK (AA) - Safranbolu'da "kültürel miras ve korumacılık" temasıyla düzenlenen "18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında en i̇yi restore edilen eve plaket verildi.

Babasultan Mahallesi'nde 150 yıllık olduğu belirtilen Cengiz Aydın'a ait Babahan Konakları'na verilen "en iyi restore edilen ev" ödülü dolayısıyla tören düzenlendi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, törende yaptığı konuşmada, evin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Safranbolu evlerinde yaşayanların bu evlerin gelecek kuşaklara taşınmasında büyük bir yeri olduğunu ifade eden Ürkmezer, şunları kaydetti:

"İnsanların içinde beraber yaşadığı tarihi döneme ait olan böyle evlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında o evin sahiplerinin çok büyük payı vardır. Ancak bunu şu anda içinde bulunduğumuz gibi bizzat ömrünü bu işe adamış, el emeği göz nuru bir şekilde Safranbolu'ya memleketimize ve gelecek kuşaklara böyle bir şey kattıkları için aile efradına teşekkür ediyorum. Bugün burada inşallah güzel bir şey yapıyoruz. Diğer restore edilmeyi bekleyen, restore edilen evlere bu çalışma örnek olur. Safranbolu'nun güzel evlerinde gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılmasını sağlar."

Konuşmanın ardından Ürkmezer ve diğer protokol üyeleri tarafından eve "en iyi restore edilen ev" plaketi çakıldı.