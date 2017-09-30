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MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Daha çok araştırmaya, öğrenmeye imkan tanıyacak şekilde eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması, üniversitelerle beraber atılacak adımlarla Türkiye'nin topyekun değişimi ve dönüşümü noktasında atılan adımların meyvelerini 2023'e varmadan toplamış olacağız." dedi.

Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Fotoğraf Makinesi Müzesi'nin açılışına katıldı.

Çocuk bakımevinin açılışını da gerçekleştiren Tüfenkci ve Çalık, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Malatya Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretin ardından Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şubesi'nce yürütülen proje kapsamında "Şehir ve Medeniyet Kitap Kafe"nin açılışına katılan Tüfenkci, yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hazırlanan projenin gelecek nesillerin iyi yetişmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, eğitim ve öğretimin önemine değinerek, "Hem eğitim noktasında okulların fiziki durumlarını iyileştirirken bir yandan da interneti gençlerimizin hizmetine vererek üniversitelerimizde gelişen çağın teknolojisine, trendine uyum sağlama noktasında da hükümetimiz elinden gelen gayreti gösteriyor. Yurtlarımızın durumu çok çok iyileşti. Üniversiteleri 81 ile yaydık ve buralara yerleşen gençlerimiz var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitime büyük önem verdiğini anlatan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bu anlamda TEOG'da onun talimatıyla beraber yapılan değişiklik, inşallah temelden gelen gençlerimizin hem iyi yetişmesine hem de özgür bireyler olarak serbest zamanlarında daha çok sosyal faaliyetlerde bulunmasına vesile olacak. Daha çok araştırmaya, öğrenmeye imkan tanıyacak şekilde eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması, üniversitelerle beraber atılacak adımlarla Türkiye'nin topyekun değişimi ve dönüşümü noktasında atılan adımların meyvelerini 2023'e varmadan toplamış olacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık da benzer mekanların çok önemli olduğunu belirterek, "MTTB'de yetişmiş nice güzel insan bugün Türkiye yönetiminde. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimizde, partimizde, ülke yönetiminde birçok MTTB üyesi büyüğümüz var." diye konuştu.