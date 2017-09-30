Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bestler Dereler üst bölgesinde insansız hava aracı (İHA) tarafından hava destekli devam eden operasyonda 1 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların kararlıkla sürdüğü aktarıldı.



Operasyonda daha önce 6 PKK'lı terörist etkisiz hale gelmiş, teröristlere ait iki M-16 piyade tüfeği ile üç kalaşnikof silah ele geçirilmişti.







