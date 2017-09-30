Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de

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DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 18 Eylül'de Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Zeybekci, Denizli'nin Çal ilçesi Bayıralan Mahallesi'ndeki şehit ailesini ziyaretinde, şehidin babası İbrahim ve annesi Hatice Arıkan'a başsağlığı diledi.

Zeybekci, burada yaptığı açıklamada, şehit Arıkan'ın mekanının cennet olması dileğinde bulunarak, "Yavrumuz inşallah sizleri, sevdiklerini cennetin kapısında bekliyor olacak. Onların sayesinde bayrağımız dalgalanıyor. Onların sayesinde bu vatanda başımız dik, alnımız açık olabiliyoruz. Onların sayesinde etrafımızdaki güvenliğimizi sağlayabiliyoruz. Hainlere olan kinimiz ve nefretimiz artarak devam ediyor. Ve bunlar da kaçacak delik arıyor." diye konuştu.



Devletin, askerin, polisin, jandarmanın ve köy korucularının teröristlerin her saniye tepelerinde olduğunu belirten Zeybekci, şunları söyledi:



"Kaçacak delik arıyorlar, bitecekler. Bu hainler şunu asla ve asla tahmin bile etmiyorlar. Sizin bu duruşunuzu tahmin edemiyorlar. Hem tahmin hem de tahammül edemiyorlar. Şehidimizin anası ve babası böyle durdukça onlar kahrolup gidecekler. Siz 'vatan sağolsun' dedikçe onlar kahrolup gidecekler ve Allah'ın izniyle bu millet tarihi boyunca hiç başını öne eğmedi, hiç aman demedi, teslim olmadı, köle olmadı. Kölelikten gelenler bunları bilmezler. Daha doğrusu asla ve asla şerefli bir hayat sürmeyenler bunları hiç bilmezler."



Zeybekci, gelecek günlerin daha güzel olacağını vurgulayarak, "Son çırpınışları demeyeceğim ama bu dünyada bunları besleyenler devam ettikçe bunlar kimlik değiştirecek. Alfabedeki harflerden başkalarını alacaklar. Devam edecekler. Ama bu millette artık eski Türkiye değil. Herşeyiyle bütün gücüyle, sanayisiyle, teknolojisiyle bunların tepesinde olacak. Allah'ın izniyle köklerini kurutacağız. Eminim Muhammetimiz de diridir. Şu anda bizleri seyretmektedir. Sizin duruşunuzla gurur duymaktadır. Sizin bu yiğit, bu 'vatan sağolsun' deyişinizi de etrafındaki diğer şehitlerle beraber 'gördünüz mü anamı, babamı diyerek gurur duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Denizli Valisi Hasan Karahan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Honaz Kaymakamı Zafer Öz de hazır bulundu.