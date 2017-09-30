Van çocuklar için daha güvenli olacak

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VAN (AA) - Van Valiliği, sokakların ve okulların çocuklar için daha güvenli hal getirilmesi için karar aldı.

Yapılan yazılı açıklaya göre, Valilik, çocukların sokakta tehlikelerinden korunması ve okul güvenliğinin sağlanması amacıyla "Sokak Tehlikelerine Maruz Kalan Çocukların Korunması ve Okul Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Karar”ı yayınladı.

İl merkezi ve ilçelerdeki çocuk ve öğrencileri önceleyen kararla sokakta yaşamak, çalışmak ve dilenmek zorunda bırakılan çocukların bedensel, ruhsal ve ahlaki gelişimlerini sağlamak ve güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamalarına imkan tanımak amaçlanıyor.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımıza, gerekli eğitimi aldırıp topluma faydalı bireyler haline getirmek, onları alkollü içki, uçucu ve uyuşturucu madde kullanma alışkanlığından, fuhuş, cinsel tacize uğrama, hırsızlık, yaralama, öldürme gibi sokakta olabilecek muhtemel suç ve tehlikelerden uzak tutmak, alınan kararın öne çıkan diğer amaçlarındandır."

- 18 yaşından küçük çocuklar çalıştırılmayacak

Kararla eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzeni ve devamlılığı ile eğitim ortamlarının huzur ve sükununun da temin edilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklama, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, ilgili kanun, yönetmelik ve genelgelere dayanan karara göre, sokak, cadde, meydan, gar, otogar, durak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethane ve müştemilatı, terk edilmiş (metruk) binalar, inşaatlar, bankalara ait ATM’ler, köprü altları gibi yerler barınmak amacıyla kullanılmayacaktır. 18 yaş altı çocuklar, otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarında, mezarlıklarda, nikah salonlarında, cadde ve sokaklarda, akan trafik içerisinde, bar, diskotek, sauna gibi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılmayacaktır. Her ne suretle olursa olsun 18 yaşından küçüklere, uçucu madde olarak tanımlanan (bally, tiner gibi) yapıştırıcı veya boya çözücü olarak kullanılan kimyevi, uyuşturucu ve pisikotrop maddeler ile her nevi tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler satılmayacak ve bu maddeler kullandırılmayacaktır.

18 yaşından küçüklerin sattıkları mal ve hizmetler (kağıt mendil, çiçek, dua kartı, çiklet, su, tartıcılık, ayakkabı boyacılığı ve benzeri) satın alınmayacaktır. Okul, etüt merkezi, öğrenci yurdu gibi eğitim kurumlarının çevresinde eğitim-öğretim ile ilgisi olmayan şahıslar kolluk tarafından buralardan uzaklaştırılacak, eğitim-öğretimin huzur ve sükun içerisinde devamının sağlanması amacıyla muhtemel risk grupları ve çeteleşme engellenecektir."

- Uymayanlara idari işlem uygulanacak

Karara uymayanlar hakkında, eylemleri ayrıca bir suç teşkil etmediği takdirde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesinin öngördüğü çerçevede, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca idari işlem uygulanacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Detaylarıyla paylaşılan bu karar, Van ili sınırları içerisinde 18 yaşından küçüklere tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içeceklerin, mahsurlu sentetik maddelerin satışını yapmak isteyen veya çocukları fuhuş, cinsel istismar, hırsızlık, yaralama, öldürme ve benzeri olaylarda kullanan, dilendiren ve çalıştıranlarla bunlardan mal ve hizmet satın alan veya satan, öğrenci ve eğitim ortamlarının esenliğini tehdit eden gerçek/tüzel kişileri kapsamaktadır."