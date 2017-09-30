Maçın ardından

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KAYSERİ (AA) - Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 7. haftasında Bursaspor karşısında net bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Rumen teknik adam, 3-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oynanan futboldan ve alınan skordan son derece memnun olduğunu belirterek "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok büyük bir maç kazandılar. İyi bir takıma karşı oynadık. Galatasaray maçında sonra hiç maç kaybetmedik. Bu maçı kazanamasaydık bize yazık olurdu." dedi.

Oyunun kontrolünün yanı sıra pozisyon üstünlüğünün de kendilerinde olduğu kaydeden Sumudica, "Umut o golü nasıl kaçırdı inanamıyorum. Bazen şans da yanımızda olmalı diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Galatasaray maçından sonra takıma üçlü savunma oynattığı için eleştirildiğini anımsatan Sumudica, "Son 20 dakika üçlü defansa döndük. Galatasaray maçının ardından bayağı bir eleştiri almıştım. Bu maçta üçlü defansa dönünce sonuca gittik." diye konuştu.





- Bursaspor cephesi





Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, sezonun en kötü futbolunu oynadıklarını dile getirdi.

İddialı bir takım haline gelmeleri için çok çalışmaları gerektiğini anlatan Fransız teknik adam, şunları kaydetti:

"Sezon başından beri oynadığımız en kötü 90 dakikaydı. Çok çalışmamız gerektiğini biliyorum ama bu karşılaşma bunu tekrardan hissetiren bir maç oldu. Ligin ilk yarısında üst sıralarda kendimize yer bulmanın zor olacağını biliyorduk. Çok eksiğimiz var. Yüksek seviyeyle rekabet edebilmemiz için çok çalışmamız lazım."