Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

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KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Mikroba merhamet olmaz, mikroba merhamet ederseniz hastaya eziyet etmiş olursunuz. Bunlara merhamet olmaz. Allah korusun bunlar başarılı olsalardı Türkiye paramparça olmuştu." dedi.

Özhaseki, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen AK Parti Melikgazi 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, emperyal gücün, içeride bulunan ve 40 yıldır besledikleri, sakladıkları adamlarına "Yargı devrimi yapın, yargıyla ne yapıyorsanız yapın." emri verdiğini söyledi.

Bu güçlerin 17-25 Aralık'ta başaramadıklarını belirten Özhaseki, "MİT tırlarını çevirdikten sonra Türkiye'yi yurt dışına şikayet edin. 'Bu Türkiye var ya onun lideri var ya IŞİD'e yardım ediyor' deyin. Bizi savaş suçlusu gösterecekler. Liderimizi yurt dışında yargılayabilmek için bir tezgah kuruyorlar. Altında yatan gerçek bu. Ellerine, yüzlerine bulaştı. Sonra, en son kaleleri 40 yıldır ordu içerisindeki yapılanmaları. Hiç bizim zamanımızda büyümediler, gelişmediler. 40 yıldır bu yapı devam ediyor, iki yüzlü bir vaziyette, bütün liderleri kandırmışlardı." diye konuştu.

Özhaseki, hainlerin en sonunda 15 Temmuz'da canice bir işe giriştiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Akıl gitmişti, beyin yok, uçmuştu bunlarda. Göstermelik bir İslami anlayışları vardı. Hz. Peygamber hayatta olsaydı hiç razı olmayacağı her şeye imza atıyorlardı. İnsanların özelini gözetlemek var mı? Bunlarda varmış. Peki soruları çalıp fakir fukaranın hakkına mani olmak var mı? Evet, bunları yapmışlar. Önlerine çıkan herkesi perişan etmek için envaiçeşit iftiraya uğratmak var mı? Evet, bunlarda o da varmış. 'Yükselebilmek için namazı bırak, eşin başını açsın, sen de ramazanda içki iç', şu gözler şahit. Bütün bu emirleri verirken hiç vicdanın sızlamıyor mu? Hz. Peygamber hayatta olsa bunların hiçbirine razı olur muydu? Müslümanlık bunun neresinde? Demek ki bir gün için saklanıyorlarmış. O gün geldiğinde de gerçek yüzleri ortaya çıktı. Masum insanların üzerine kurşunlar yağdırdılar. Hayret edilecek bir şey, bir gün olup da bir delikanlılık yapıp adam gibi doğru söylemeyi öğrenemediler çünkü bütün ömürleri kalleşlik ve iki yüzlülükle geçmiş. Şimdi mahkemelerde ihtilali bunlar yapmadı, uçakları bunlar kaldırmadı, bombaları bunlar atmadı, silahları bunlar sıkmadı, kim yaptıysa hiç haberleri yok bunların. Bir gün erkek olun, adam olun, bir gün doğruyu söyleyin. Şu anda ifadelerinin aynı ağızdan çıkmış gibi söylenmesi bunların örgüt olduğunu anlamanın birinci yolu. Bunlara ne emir geldi, onu yapıyorlar. Akıl gitmiş."

O kötülüğü yapanların, insanları öldürenlerin, silahı eline alıp da düzeni bozmaya çalışanların hepsinin de içeride olduğunu aktaran Bakan Özhaseki, cezalarını çekeceklerini ifade etti.

Kendilerine yakışanın hukuk kuralları içinde bunları yargılamak olduğunu belirten Özhaseki, mahkeme cezalarını verdikten sonra sonuna kadar da arkasında durup bu işe sahip çıkacaklarını vurguladı.

- "Büyük bir temizlik harekatı var"

Darbecilerden hesap sormamaları durumunda milletin kendilerden hesap soracağına işaret eden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mikroba merhamet olmaz, mikroba merhamet ederseniz hastaya eziyet etmiş olursunuz. Bunlara merhamet olmaz. Allah korusun bunlar başarılı olsalardı Türkiye paramparça olmuştu. Şu bayrak yanınızda olmayacak, göklerde sallanmayacaktı, ezan okunamayacaktı. Bunların farkındayız. O yüzden bunlar cezalarını çekecekler. Türkiye son birkaç yıl içinde uğradığı bu olaylarda bu badirelerde Allah'a hamdolsun hepsinin üstesinden geldi. Hangi ülkenin başında FETÖ gibi bir bela var. Hangi ülkenin başında PKK gibi lanet bir örgüt, DEAŞ diye bela bir örgüt, DHKP-C diye ülkesine milletine düşman bir grup var ki. Bir tane değil ki harfleri say say bitmiyor ama Allah'a hamdolsun bütün bunların canına okuyoruz. Büyük bir temizlik harekatı var. Ara ara şehitlerimiz geliyor, içimiz yanıyor."

PKK'nın ara ara sansasyonel eylem yaparak ayakta kaldığını göstermek istediğine dikkati çeken Özhaseki, "Bunlar şehirlerde temizlendi, ilçelerde, köylerde temizlendi, dağlar temizleniyor şimdi. Bunlar bittiler." dedi.

- "Bize düşen bir olmak"

Bakan Özhaseki, bir sürü sıkıntı ve belanın olduğunu ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım ve arkadaşlarının işin başında olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Olan biteni çok iyi takip ediyoruz. Gece gündüz demeden de çalışıyoruz. Bir taraftan bu kötülükleri önlerken, şeytan taşlarken bir taraftan da ibadet etmeye devam ediyoruz. Milletin büyümesi de devam ediyor. Bu sene içerisinde büyümemiz yüzde 5 küsur geldi, ikinci yüzde 5 küsur, şimdi son çeyrekte yüzde 7 civarında gelecek. Biri taraftan da ekonomik olarak büyüyoruz. İyi işler oluyor, hamdolsun. Hem bu milletin derdine derman oluyoruz hem gönül coğrafyamızın sözcülüğünü yapıyoruz, nerede kanayan bir yara varsa gidip yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz, bir taraftan da büyüyoruz. Bize düşen bir olmak, beraber olmak, birbirimize dua etmek, sonra da gayret etmek ve çalışmak. İnşallah biz bunları başaracağız."