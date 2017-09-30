"Kurtarılamaz" denilen bacağı atardamarları dikerek kurtardılar

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MUĞLA (AA) - Muğla'da av tüfeğiyle vurulan gencin kangren olmaya ramak kalan bacağı, 5 saat süren ameliyatla kurtarıldı.

Önceki hafta Seydikemer ilçesinde çıkan kavgada yakın mesafeden av tüfeğiyle vurulan Cihan Küçükala'nın (21) sol bacağı diz altından parçalandı. Yaralandığı gün olay yerine gelen ambulansla Fethiye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Küçükala'nın ilk muayenede diz altındaki atardamarların koptuğu ve parçalandığı tespit edildi.

Bacağının kurtarılamayacağı belirten hastane görevlileri hastayı Fethiye Devlet Hastanesine ardından da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar tarafından yapılan 5 saatlik ameliyatın ardından hastanın kopan tüm damarları yeniden dikildi ve bacağı kesilmekten kurtarıldı.

Harmandar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın kendilerine geldiğinde bacağın 4-5 saat kansız kaldığını söyledi.

Hastanın diz altı seviyesine kadar hiç kan geçmediğini belirten Harmandar, "Diz altı bacak soğumuş, morarmış ve kangren olmak üzereydi. Zaten sevk edildiği yerlerde de 'bu bacağı kurtarmanın mümkün olmadığı ve hastanın bacağının diz altından kesilebileceği' söylenmişti. Çekilen filmlerde ateşlenen tüfek mermisine bağlı bacak içerisinde tamamen saçma parçaları görünüyordu. Fibula kemiği ise tamamen parçalanmıştı." dedi.

Hastanın 5 saat süren ameliyatla diz altı seviyede kopan tüm atardamarların tedavisinin yapıldığını ifade eden Harmandar, şunları kaydetti:

"Bacak içerisinde hayati tehlike oluşturabilecek tüm saçma parçalarını da temizledik. Şimdi hastamız çok iyi. Bacağı kurtuldu, kendisi bu sebepten dolayı çok sevinçli ve bize teşekkür ediyor. Bacağın iç ve dış kısmında oluşan büyük yara açıklıkları ise yine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Bölümü tarafından önümüzdeki hafta tedavi edilerek kapatılacak."

Cihan Küçükala ise ameliyatı gerçekleştiren Harmandar ve hastane personeline teşekkür etti.