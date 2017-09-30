Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

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SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Safımızla, mücadelemizle İmam Hüseyin'in yanındayız. Bugün bize düşen, Kerbela'ların acısından, mateminden hareketle Müslümanların arasındaki birliği, beraberliği, kardeşliği anlamaktır. Bu topraklarda herkesin kendi inancıyla, istediği şekilde, başka birisinin tarifine ihtiyaç olmaksızın, özgürce yaşmasının önündeki bütün engelleri kaldırmaktır." dedi.

Yılmaz, Cem Vakfı Sivas Şubesi'nde düzenlenen oruç açma programında yaptığı konuşmada, Muharrem ayının yüreklerde kapanmaz yara olduğunu söyledi.

Muharrem ayının matem ve yas ayı olduğunu belirten Yılmaz, bu ayın İmam Hüseyin'i anma ve anlama ayı olduğunu anlattı.

Yılmaz, Kerbala'nın insanlara zulümle abad olunamayacağını gösterdiğini dile getirerek, "Kazanan her zaman haklı ve mazlum olandır. Yezid'e lanet olsun. Şehitler şahı İmam Hüseyin'e rahmet olsun. Kerbela'yı anlamak, Hazreti Hüseyin'in değerlerine sahip çıkmakla, yürüdüğü yolda yürümekle, yaşadığı gibi yaşamakla mümkündür." diye konuştu.

- "Safımızla, mücadelemizle İmam Hüseyin'in yanındayız"

Bakan Yılmaz, Kerbela'nın insanlara sevgiyi yaşatmayı öğrettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Safımızla, mücadelemizle İmam Hüseyin'in yanındayız. Bugün bize düşen, Kerbela'ların acısından, mateminden hareketle Müslümanların arasındaki birliği, beraberliği, kardeşliği anlamaktır. Bu topraklarda herkesin kendi inancıyla, istediği şekilde, başka birisinin tarifine ihtiyaç olmaksızın, özgürce yaşmasının önündeki bütün engelleri kaldırmaktır. Nasıl farklı türler tek kazanda kaynayınca, aynı ateşte pişince, birlikte yanınca aşure gibi daha değerli hale geliyorsa toplumlar da aynı dertleri, sıkıntıları paylaşınca, zorluklara katlanınca daha iri, daha diri olurlar.

Bu da bu toplumun en büyük gücüdür. Biz bu güce sahibiz. Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, İstiklal Savaşı'nda biz bu birliği gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz."

Farklılıkları zenginlik gördüklerini, bundan sonra da görmeye devam edeceklerine dikkati çeken Yılmaz, "Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Bizi hak yoldan ayırmasın. Bizleri zalimlerin değil, mazlumların yanında olanlardan eylesin. Davamız birlik, gayemiz dirlik, Hak, Muhammed, Ali yolu olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, daha sonra yerel televizyon kanalında spikerlik yapan Melih Delibaş ve Esra Koçtürk'ün düğün törenine katıldı.