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ISPARTA (AA) - Isparta'da kalp rahatsızlığı bulunan ve beyin kanaması sonucunda beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya umut olacak.

26 Eylül'de geçirdiği beyin kanaması sonucunda Isparta Şehir Hastanesi'ne tedavi için getirilen 63 yaşındaki Ramazan Yıldız'ın tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde 29 Eylül'de beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümünün ardından Yıldız'ın ailesinin organ bağışı kararı aldı.

Yapılan ameliyatın ardından Yıldız'ın korneaları ile bir böbreği Antalya Akdeniz Üniversitesine, diğer böbreği Konya Başkent Üniversitesi Hastanesine, karaciğeri ise Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesine gönderildi.

Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Vehbi Yürüker, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Organ naklini aile kabul etti. 'Her organ bir hayat' diyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Isparta bu konuda duyarlı olduğunu gösterdi. Tüm Türkiye'yi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.