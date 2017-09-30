Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'da:

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MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bizim mezhebimizi dinimizin önüne asla ve asla geçirmememiz lazım. Mezhepler ayrılığa vesile olacak, birbirimizi yok edecek dereceye getirecek ve insanlığımızdan utandıracak işlere imza attıracak." dedi.

Bakan Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla verilen iftarda yaptığı konuşmada, her muharrem ayında Kerbela hadisesini farklı kaynaklardan okumaya çalıştığını belirtti. Her okuduğunda yüreğinin dağlandığını ve bir Müslüman olarak 'Nasıl böyle bir şey olabilir?' diye vicdanen, insanlık ve Müslümanlık adına bir sorgulama yaptığını anlatan Tüfenkci, bunun İslam tarihinin en karanlık hadiselerinden biri olduğunu söyledi.

İktidar hırsı adına neler yapılabilineceğini geçmişteki vakalardan görülebileceğini ifade eden Bakan Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi mezhebimiz dinimiz değil. Bizim, mezhebimizi dinimizin önüne asla ve asla geçirmememiz lazım. Mezhepler ayrılığa vesile olacak ve birbirimizi yok edecek dereceye getirecek ve insanlığımızdan utandıracak işlere imza attıracak." diye konuştu.

Ortadoğu'ya bakıldığı zaman, mezhep savaşlarının görüldüğünü dile getiren Tüfenkci, "Müslümanım" diyen insanların birbirlerini katlettiklerinin izlendiğini kaydetti. İslam dinine göre mezheplerin farklı yerlerde olması gerektiğini anlatan Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Bizi o kadar ayrıştırdılar, böldüler ki maalesef biz kitabımızdan, peygamberimizden, sahi sünnetten, gelenekten uzaklaştıkça; hurafeler, mezhepler bizim dinimizin, kitabımızın maalesef belirleyicisi, öne çıkanı oldu. Dolayısıyla bizim geçmişten ders almamız lazım. İlim insanlarının bu konuları halkımıza anlatması lazım."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise muharrem ayının herkese huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti. Tüm Müslümanlar olarak iftar sofrasında bir arada olduklarına değinen Çalık, bu yemeği düzenleyenlere teşekkür etti.