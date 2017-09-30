ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Görevlendirme yapılan belediyeden vatandaşa aşure ikramı

30 Eylül 2017 Cumartesi, 20:44

ŞANLIURFA (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Suruç İlçe Temsilciliği tarafından, muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık bin kişiye aşure ikram edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ferhat Sinanoğlu, TÜGVA İlçe Başkanı İbrahim Güneş, İlçe Emniyet Müdürü Ercüment Türkmen, Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Elmaser ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Murat Yahlizade vatandaşlara aşure dağıttı.

Belediye Başkan Vekili Sinanoğlu, burada yaptığı konuşmada muharrem ayı dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Muharrem ayında dağıtılan aşure, birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesidir. Vatandaşlarımızın arasındaki sevgi, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmektir. Etkinliğinin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Aşure dağıtımına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar da etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.




İLGİLİ HABERLER
Otomobil evin üstüne düştü: 1 yaralı
YEREL

OTOMOBİL EVİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ: 1 YARALI
Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu
YEREL

ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINDA CESET BULUNDU
Şanlıurfa'da miting ve yürüyüş yasağı
YEREL

ŞANLIURFA'DA MİTİNG VE YÜRÜYÜŞ YASAĞI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
&quot;En büyük müze&quot;de tarihe &quot;film tadında&quot; yolculuk
YEREL

"EN BÜYÜK MÜZE"DE TARİHE "FİLM TADINDA" YOLCULUK
Sulama kanallarında güneş enerjisi dönemi
YEREL

SULAMA KANALLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ DÖNEMİ