Görevlendirme yapılan belediyeden vatandaşa aşure ikramı

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ŞANLIURFA (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Suruç İlçe Temsilciliği tarafından, muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık bin kişiye aşure ikram edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ferhat Sinanoğlu, TÜGVA İlçe Başkanı İbrahim Güneş, İlçe Emniyet Müdürü Ercüment Türkmen, Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Elmaser ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Murat Yahlizade vatandaşlara aşure dağıttı.

Belediye Başkan Vekili Sinanoğlu, burada yaptığı konuşmada muharrem ayı dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Muharrem ayında dağıtılan aşure, birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesidir. Vatandaşlarımızın arasındaki sevgi, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmektir. Etkinliğinin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Aşure dağıtımına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar da etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.











