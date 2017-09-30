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Didim'de otomobil devrildi: 6 yaralı

30 Eylül 2017 Cumartesi, 20:52
Didim'de otomobil devrildi: 6 yaralı

AYDIN (AA) - Didim ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Hisar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Fatma Şenyer (22) yönetimindeki 35 KCD 44 plakalı otomobil takla atıp yol kenarındaki zeytinliğe devrildi.

Kazada sürücüyle birlikte otomobildeki Meliha Başaran (28), Eylem Turgut (21), Dilayda Turan (20) ile Rus uyruklu Valeriya Pahenichnaya (15) ve Doruk Birdal (7) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince otomobilden çıkartılan yaralılar ambulanslarla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Eylem Turgut ilk müdahalenin ardından Aydın'a sevk edildi.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


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