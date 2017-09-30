Kilis'teki silahlı saldırı

KİLİS (AA) - Kilis Adliyesinde boşanma davası öncesi polis memuru damadının beylik tabancasıyla açtığı ateşle ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Eşinin açtığı boşanma davası için Kilis Adliyesine gelen polis memuru Hakan K'nin, aile mahkemesinin önünde duruşmayı bekledikleri sırada silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Emine Z. (42), 15 gündür yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti.
Emine Z'nin cenazesi, yakınları tarafından Kilis Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Polis memuru Hakan K, 15 Eylül'de Kilis Adliyesinde, boşanma davası öncesi eşi ve ailesine beylik tabancasıyla ateş etmiş, Ömer Z. (20) olay yerinde, eşi Özay K. 5 gün sonra hayatını kaybetmiş, kayınvalidesi Emine Z, kayınpederi Rıza Z. ile olayla ilgisi bulunmayan Emine K. ve Mehmet K. ise yaralanmıştı.